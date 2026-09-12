Ukrajinský dron unikal palbě a stejně zasáhl tanker, vrtulníku přímo pod nosem

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Záběry ukazují ukrajinský dron, jak se blížil k ruskému tankeru. Loď už předtím utrpěla několik zásahů a poblíž ní mezitím operoval ruský vrtulník.
Ten se pokoušel dron dostihnout a zničit, než dorazí k cíli. Zahájil proto palbu z kulometu a dron pronásledoval. Ukrajinský operátor ale dokázal s dronem uhýbat a udržet kurz přímo k tankeru.
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Dron nakonec zasáhl tanker v prostoru kormidelny prakticky přímo před ruským vrtulníkem, který se celou dobu snažil útoku zabránit. Video v sobotu zveřejnil major Robert Brovdi, velitel ukrajinských Sil bezpilotních systémů, známý pod bojovou přezdívkou Maďar.
Ukrajina v posledních měsících výrazně zesílila útoky na ruské lodě. V červenci její drony zasáhly v Černém moři například tankery Louise 1 a Banda, které podle Kyjeva patřily do ruské stínové flotily. O několik dní dříve ukrajinské síly zaútočily také na tanker Blue.
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V srpnu ukrajinské drony zaútočily na ruskou námořní základnu v Novorossijsku a zasáhly také válečné lodě Černomořské flotily, včetně plavidel vyzbrojených střelami s plochou dráhou letu. Rusko sem přitom přesunulo část flotily poté, co ukrajinské útoky ohrozily jeho lodě na Krymu.