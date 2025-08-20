Rusko chce veto nad Ukrajinou. Evropa neslušně ovlivňuje Trumpa, zlobí se Lavrov

Autor: ,
  19:26
Diskuse o bezpečnostních otázkách bez účasti Ruska nikam nepovede, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Naznačil, že Moskva chce mít veto nad bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Evropské státy podporující Kyjev osočil, že „neohrabaně“ a „neeticky“ snaží změnit postoj Washingtonu v otázce Ukrajiny.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí ve Washingtonu jednal spolu s evropskými lídry a americkým prezidentem Donaldem Trumpem o míru na Ukrajině. Tématem schůzky byly mimo jiné bezpečnostní záruky Ukrajině jako součásti budoucí mírové dohody. Tyto záruky by vybrané země poskytly Kyjevu s cílem zabránit opětovnému napadení Ukrajiny ze strany Ruska, o podobě záruk ale západní země a instituce nadále jednají.

„Nemůžeme souhlasit s tím, že se nyní navrhuje řešit otázky bezpečnosti, kolektivní bezpečnosti, bez Ruské federace. To nepůjde,“ řekl Lavrov. „Jsem přesvědčen, že na Západě, především ve Spojených státech, velmi dobře chápou, že vážně diskutovat o otázkách zajištění bezpečnosti bez Ruské federace – to je utopie, to je cesta nikam,“ dodal.

Lavrov naznačil, že Rusko bude požadovat právo veta nad ukrajinskými bezpečnostními zárukami. Podle Lavrova „velmi dobrý příklad“ potenciálního plánu lze najít v návrhu předneseného na istanbulských jednáních z roku 2022. Podle něho by Ukrajina obdržela záruky od skupiny zemí, včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN: Číny, Ruska, Spojených států, Velké Británie a Francie.

„Rusko bude souhlasit, pokud budou bezpečnostní záruky Ukrajině poskytnuty na rovnocenném základě za účasti zemí jako Čína, Spojené státy, Velká Británie a Francie,“ uvedl Lavrov na tiskové konferenci po setkání s jordánským ministrem zahraničí Ajmánem Safadím.

Putinova nechuť mluvit se Zelenským. Pro kapitulaci by přijel, summit bude odkládat

Tento návrh na západní straně neprošel, protože Moskva požadovala jednomyslnou klauzuli, která musela být schválena všemi zeměmi, včetně Ruska, než mohly být záruky uplatněny. Lze pochybovat, že by Ukrajina souhlasila též s zárukami nejen od Ruska, ale i Pekingu, který podezírá ze spolupráce s Moskvou.

Podle portálu Politico výroky šéfa ruské diplomacie naznačují, že se Moskva nevzdala svých maximalistických nároků na Ukrajinu. Rusko požaduje její demilitarizaci, odstranění vlády, aby nevstoupila do NATO. Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území.

V případě Spojených států pozoruje Rusko narůstající pochopení, že je nutné odstranit „základní příčiny“ konfliktu, řekl Lavrov. Naopak u EU vidí „neetické pokusy“ ovlivnit postoj Washingtonu k ukončení rusko-ukrajinské války.

„Viděli jsme pouze agresivní eskalaci situace a poněkud neohrabané pokusy změnit postoj prezidenta USA,“ prohlásil Lavrov. „Od Evropanů jsme tam neslyšeli žádné konstruktivní nápady.“

Většina evropských zemí stejně jako Ukrajina vyzývá Rusko, aby invazi ukončilo a svá vojska z Ukrajiny stáhlo. To Moskva odmítá.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. (20. srpna 2025)
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s jordánským ministrem zahraničí Ajmánem Safadím. (20. srpna 2025)
Ruský diktátor Vladimir Putin a ministr zahraničí Sergej Lavrov (vlevo) na americké vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025)
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dorazil do Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
26 fotografií
Vstoupit do diskuse (251 příspěvků)

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Moskva chystá vyšší daně a škrty v civilních sektorech kvůli výdajům na válku

Moskva se chystá zvyšovat daně a omezovat veřejné výdaje v civilních sektorech, aby byla schopna dál financovat vysoké náklady související s válkou na Ukrajině, uvedla Reuters s odvoláním na ruské...

20. srpna 2025  20:41

Izrael zahájil plánovanou ofenzivu do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků

Aktualizujeme

Izraelská armáda zahájila první fázi plánovaného útoku na město Gaza a už ovládá jeho okrajové části, uvedl podle agentury Reuters mluvčí armády Effie Defrin. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac...

20. srpna 2025,  aktualizováno 

Bojiště Afrika. Rusko otevřelo novou armádní frontu, varuje expert z místa

Premium

Kromě jednání světových lídrů o hledání řešení ruské vojenské agrese na Ukrajině se bezpečnostní situace vyostřuje i v Africe. V rozhovoru pro iDNES.cz na to upozorňuje analytik Vojtěch Bílý, který...

20. srpna 2025

Rusko chce veto nad Ukrajinou. Evropa neslušně ovlivňuje Trumpa, zlobí se Lavrov

Diskuse o bezpečnostních otázkách bez účasti Ruska nikam nepovede, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Naznačil, že Moskva chce mít veto nad bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Evropské...

20. srpna 2025  19:26

Kdo byl v Itálii, nesmí darovat krev. Úřady se obávají zavlečení tropické nemoci

Lidé budou po návratu z Itálie na 28 dní vyřazení z darování krve. Důvodem je vyšší výskyt západonilské horečky v regionu. Aktualizované doporučení platí do konce října. Vyplývá to z informací...

20. srpna 2025  18:33,  aktualizováno  19:25

Kohoutkovou vodu v Praze nepije jen každý desátý, překvapilo průzkumníky

Až 91 procent Pražanů pije doma kohoutkovou vodu. Více než čtyři pětiny z nich ji pijí každý den. Vyplývá to z průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant...

20. srpna 2025  19:14

Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním

Ve středu kolem 17. hodiny došlo k pádu mostní traverzy na osobní automobil u obce Třebíz na Kladensku. Podle policejní mluvčí Richterové nákladní souprava převážející bagr zavadila o traverzu...

20. srpna 2025  19:02

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

20. srpna 2025  18:55

Trump označil Netanjahua za válečného hrdinu, vnímá tak i sám sebe

Americký prezident Donald Trump označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za válečného hrdinu, a sebe také. Šéf Bílého domu to řekl v úterním rozhovoru s konzervativním novinářem a svým...

20. srpna 2025  18:51

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

20. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  18:39

Švédové přemístili kvůli těžbě celý kostel. Stavba je nyní o kilometry dál

Historický kostel ve švédské Kiruně dorazil na své nové místo. Úřady rozhodly o přesunu dřevěné stavby o pět kilometrů kvůli rozšíření tamního dolu na těžbu železné rudy. Do pohybu se budova z roku...

20. srpna 2025  18:27

Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové

Koalice SPOLU varuje, že se po volbách její hlavní soupeř - předseda ANO Andrej Babiš - spojí s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. „Teď jde opravdu o všechno,“...

20. srpna 2025,  aktualizováno  18:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.