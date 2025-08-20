Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí ve Washingtonu jednal spolu s evropskými lídry a americkým prezidentem Donaldem Trumpem o míru na Ukrajině. Tématem schůzky byly mimo jiné bezpečnostní záruky Ukrajině jako součásti budoucí mírové dohody. Tyto záruky by vybrané země poskytly Kyjevu s cílem zabránit opětovnému napadení Ukrajiny ze strany Ruska, o podobě záruk ale západní země a instituce nadále jednají.
„Nemůžeme souhlasit s tím, že se nyní navrhuje řešit otázky bezpečnosti, kolektivní bezpečnosti, bez Ruské federace. To nepůjde,“ řekl Lavrov. „Jsem přesvědčen, že na Západě, především ve Spojených státech, velmi dobře chápou, že vážně diskutovat o otázkách zajištění bezpečnosti bez Ruské federace – to je utopie, to je cesta nikam,“ dodal.
Lavrov naznačil, že Rusko bude požadovat právo veta nad ukrajinskými bezpečnostními zárukami. Podle Lavrova „velmi dobrý příklad“ potenciálního plánu lze najít v návrhu předneseného na istanbulských jednáních z roku 2022. Podle něho by Ukrajina obdržela záruky od skupiny zemí, včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN: Číny, Ruska, Spojených států, Velké Británie a Francie.
„Rusko bude souhlasit, pokud budou bezpečnostní záruky Ukrajině poskytnuty na rovnocenném základě za účasti zemí jako Čína, Spojené státy, Velká Británie a Francie,“ uvedl Lavrov na tiskové konferenci po setkání s jordánským ministrem zahraničí Ajmánem Safadím.
Tento návrh na západní straně neprošel, protože Moskva požadovala jednomyslnou klauzuli, která musela být schválena všemi zeměmi, včetně Ruska, než mohly být záruky uplatněny. Lze pochybovat, že by Ukrajina souhlasila též s zárukami nejen od Ruska, ale i Pekingu, který podezírá ze spolupráce s Moskvou.
Podle portálu Politico výroky šéfa ruské diplomacie naznačují, že se Moskva nevzdala svých maximalistických nároků na Ukrajinu. Rusko požaduje její demilitarizaci, odstranění vlády, aby nevstoupila do NATO. Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území.
V případě Spojených států pozoruje Rusko narůstající pochopení, že je nutné odstranit „základní příčiny“ konfliktu, řekl Lavrov. Naopak u EU vidí „neetické pokusy“ ovlivnit postoj Washingtonu k ukončení rusko-ukrajinské války.
„Viděli jsme pouze agresivní eskalaci situace a poněkud neohrabané pokusy změnit postoj prezidenta USA,“ prohlásil Lavrov. „Od Evropanů jsme tam neslyšeli žádné konstruktivní nápady.“
Většina evropských zemí stejně jako Ukrajina vyzývá Rusko, aby invazi ukončilo a svá vojska z Ukrajiny stáhlo. To Moskva odmítá.