Starosta Kličko později informoval, že poškození utrpěla jedna ze stanic kyjevského metra. Název stanice neupřesnil. Kyjevská podzemka oznámila, že kvůli ruskému útoku budou dočasně uzavřeny dvě stanice metra, na místě již pracují opravárenské týmy.
|
Rusko čelilo jednomu z největších útoků. Ukrajinci udeřili na Petrohrad i Moskvu
Letecký poplach byl v ukrajinské metropoli vyhlášen asi hodinu před půlnocí.
Rusové během noci zaútočili na hlavní město dvakrát, při druhém útoku poškodili stanici metra, poznamenal server RBK-Ukrajina. Rusko se k novému útoku na Kyjev dosud nevyjádřilo.
Rusové zasáhli rovněž Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny, kde poškodili rodinné domy. Pod troskami mohou být lidé, na místě zasahují záchranáři, uvedl náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi. Ukrajina podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivá většina civilních obětí podle dostupných údajů umírá na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.