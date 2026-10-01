Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra.
Místní telegramové kanály informovaly o dvou zásazích do opory mostu a uvedly, že Rusové použili drony typu Geraň-5, píše server Ukrajinska pravda s odkazem na ruské bezpilotní letouny vybavené proudovými motory. Starosta Kličko typ dronů neupřesnil.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.
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Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté. Podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.
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