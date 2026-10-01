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Ruské drony zasáhly Jižní most v Kyjevě, metro i povrchová doprava přes něj stojí

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  12:59
V blízkosti opěrné části Jižního mostu v Kyjevě jsou dva zásahy bezpilotními letouny, oznámil ve čtvrtek starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko na Telegramu. Provoz metra i povrchové veřejné dopravy přes most je podle něj nyní pozastaven a odborníci kontrolují stav konstrukce. Ukrajinská média zveřejnila záběry, na kterých je vidět hořící pylon mostu a na dalším z dálky přímo zásah mostní konstrukce.

Válka na Ukrajině

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Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra.

Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (1. 7. 2021)
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (23. 6. 2016)
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (20. 12. 2025)
Jižní most (Pivděnnyj most) je zavěšený most přes řeku Dněpr, který slouží pro silniční dopravu i provoz metra. (29. 1. 2012)
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Místní telegramové kanály informovaly o dvou zásazích do opory mostu a uvedly, že Rusové použili drony typu Geraň-5, píše server Ukrajinska pravda s odkazem na ruské bezpilotní letouny vybavené proudovými motory. Starosta Kličko typ dronů neupřesnil.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.

Ruské útoky zabíjely v Kyjevě. Poláci kvůli ohrožení vyslali svá letadla

Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté. Podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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