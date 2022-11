Kyjev přešel do režimu přežití. Lidé sbírají dešťovou vodu a tísní se v kavárně

Obyvatelé bombardovaného, ale nezastrašeného ukrajinského hlavního města ve čtvrtek svírali prázdné láhve ve snaze najít vodu a tísnili se v kavárnách, kde hledali elektřinu a teplo. Poté, co o den dříve nové ruské raketové údery uvrhly město a většinu Ukrajiny do tmy, vzdorovitě přešli do režimu přežití.