Rusko znovu útočilo na ukrajinskou energetiku, použilo drony i řízené střely

  10:38
Rusové v noci na neděli opět zaútočili na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, nasadili desítky útočných dronů a balistických a řízených střel. Podle ruských úřadů se po velkém ukrajinském útoku ocitla bez proudu část ukrajinské Záporožské oblasti, kterou mají pod kontrolou Rusové.
Dopady ruského útoku na Kyjev. (22. února 2026)

Dopady ruského útoku na Kyjev. (22. února 2026)

Dopady ruského útoku na Kyjev. (22. února 2026)
Dopady ruského útoku na Kyjev. (22. února 2026)
Dopady ruského útoku na Kyjev. (22. února 2026)
Dopady ruského útoku na Kyjev. (22. února 2026)
Ruské útoky zasáhly Kyjev a oblast kolem hlavního města, černomořský přístav Oděsa a centrální část Ukrajiny. V Kyjevské oblasti byla zraněna nejméně jedna osoba a škody byly hlášeny v pěti okresech. Poškozeno bylo více než deset domů, uvedl na platformě Telegram šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnik.

Podle šéfa vojenské správy Oděské oblasti Oleha Kipera způsobil noční útok dronu na energetickou infrastrukturu tohoto regionu několik požárů. Ty se mezitím podařilo uhasit, napsal Kiper na telegramu.

Ukrajinská média zároveň upozorňují na pokračující jednání o ukončení války, kterou před čtyřmi lety zahájilo Rusko. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff podle serveru RBK-Ukrajina v rozhovoru s americkou televizí Fox News uvedl, že setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentem Vladimirem Putinem by se mohlo uskutečnit v příštích třech týdnech.

Rusko útočí na ukrajinský energetický systém téměř denně, vybírá si tepelné elektrárny a elektrické rozvodny. Útoky na elektrárny, přenosovou soustavu a na plynárenský sektor jsou důležitými prvky plné invaze, kterou Rusko zahájilo před čtyřmi lety. Moskva uvádí, že se snaží podkopat schopnost Ukrajiny bojovat. Útoky na energetická zařízení v Rusku a v oblastech, které mají Rusové pod kontrolou, ale provádějí také ukrajinské složky.

Výpadku proudu čelí po velkém ukrajinském útoku i část ukrajinské Záporožské oblasti, kterou mají pod kontrolou Rusové. Podle agentury Reuters to uvedl Moskvou dosazený správce Jevhen Balyckyj, v přepisu z ruštiny Jevgenij Balickij.

Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

„Zařízení důležitá pro společnost jsou připojena k záložním zdrojům energie. Generátory běží, dodávají vodu a podporují kritickou infrastrukturu,“ sdělil Balyckyj na telegramu.

V Luhansku, který je také pod kontrolou Ruska, se po útoku ukrajinského dronu na sklad ropy vzňala palivová nádrž, uvedl Moskvou dosazený správce Leonid Pasečnik.

Witkoff podle webu RBK-Ukrajina nevyloučil, že setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska by se mohl zúčastnit i Trump. „Doufáme, že oběma stranám předložíme návrhy, které je v příštích třech týdnech sblíží, a možná povedou i k dohodě mezi Zelenským a Putinem. Mohlo by to skončit jako třístranné jednání; uvidíme,“ řekl americký vyslanec. Dodal, že Trump nechce pořádat schůzky, pokud by si myslel, že nepřinesou žádné výsledky.

Útoky na energetickou infrastrukturu poškodily i ropovod Družba, který vede přes Ukrajinu a který zásobuje ruskou ropou Slovensko a Maďarsko. Dodávky jsou od lednových útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu přerušeny. Oba státy hrozí, že pokud jim Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy, zastaví jí dodávky elektřiny. Bratislava i Budapešť uvádějí, že Ukrajina obnovení dodávek blokuje z politických důvodů.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

22. února 2026  10:38

Bezpečnost žáků? Školy obklopují zátarasy i zákazy vjezdů, rodiče je ale často ignorují

ilustrační snímek

Řidiči v Boskovicích na jižní Moravě mají už několik dekád zakázaný vjezd do ulice, kde sídlí dvě školy. Omezení mělo zajistit bezpečnost pro žáky, kterých se tam denně pohybuje kolem 1 500. Kamery...

22. února 2026  10:32

Spirituální kolonialismus. Ruská církev pomáhá Kremlu rozšiřovat vliv v Africe

Kostel svatého Sergia z Radoněže ruské pravoslavné církve v jihoafrickém...

Ruská pravoslavná církev rychle expanduje v afrických státech. Podle pozorovatelů tak slouží zájmům Kremlu. Církev šíří jeho protizápadní ideologii a přes náboženské představitele může ovlivňovat i...

22. února 2026  9:36

RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza

Josef Carda a Dana Morávková v komedii Apartmá v hotelu Plaza

Dáma v nejlepších letech se spokojeně rozhlédne po hotelovém pokoji. Ano, to je to místo, kde s manželem před pětadvaceti lety strávili nezapomenutelnou svatební noc! Bude ta dnešní stejně...

22. února 2026  9:15

Klasickou fotografii snad čeká stejné vzkříšení jako vinylové desky

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Nejstarší galerie fotografie G4 v Česku, kterou před 40 lety založil a až do letoška vedl Zbyněk Illek, změnila vedení. Nová ředitelka chebské „Gé čtyřky“ Alice Šmídová je absolventkou Institutu...

22. února 2026  9:15

Americké firmy mění šéfy. Šanci dostávají mladší a ne tolik zkušení, říká analýza

Gregory Abel, člen nejužšího vedení Berkshire Hathaway na snímku z 5. května...

Největší americké korporace loni zažily bezprecedentní generační obměnu ve vedení. Rekordní počet firem vyměnil generální ředitele a častěji sahal po nových tvářích. Do čela podniků tak přišli mladší...

22. února 2026

Ukrajinským Lvovem otřásly výbuchy, podle starosty šlo o teroristický útok

Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...

Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach...

22. února 2026  7:47

U Grónska byl evakuován nemocný Američan, Trump poslal k ostrovu lékařskou loď

Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, tedy na ostrov, o který dlouhodobě usiluje. Není jasné co ho k tomuto rozhodnutí vedlo, obyvatelé ostrova mají bezplatnou...

22. února 2026  7:16

Diplomatická pře kvůli ilegálním obřízkám v Belgii. USA mluví o antisemitismu

Premium
Americká velvyslanec v Belgii Bill White ukazuje obraz rituální obřízky před...

Belgická policie vyšetřuje tři muže kvůli provádění rituální obřízky bez lékařského vzdělání. Případ vyvolal ostrou diplomatickou roztržku poté, co americký velvyslanec Bill White obvinil Belgii z...

22. února 2026

Šil načerno spacáky, pak objevil unikátní vlákno. Průkopník líčí vznik funkčního prádla

Premium
Mario Vlček hned po listopadu 1989 získal živnostenský list a začal vyrábět...

Je takovým outdoorovým vizionářem. Extrémní sportovec Mario Vlček naučil Čechy nosit funkční prádlo. Před víc než třiceti lety odstartoval revoluci, díky které nemusíme být ani při pohybu upocení a...

22. února 2026

Zaťatá pěst feminismu. Vzpurný portrét bělošky a černošky podkopal patriarchát

Gloria Steinemová a Dorothy Pitman Hughesová na slavné fotce z roku 1971

Bylo to bojovné, vzdorné gesto. Dvě americké aktivistky za práva žen bok po boku zaťaly pěst a ukázaly tak na souvislosti mezi sexuální a rasovou diskriminací. Příběh jejich mezirasového sesterství...

22. února 2026

Město, které živila ropa, chřadne. Aberdeen doplácí na zelenou transformaci

Ropa přestává být pro britskou ekonomiku důležitá (11. února 2026).

Skotské město Aberdeen se dlouhá léta řadilo mezi nejbohatší centra celého Spojeného království, a to hlavně díky těžbě ropy. Jejím přirozeným důsledkem byla nízká nezaměstnanost i relativně vysoké...

22. února 2026

