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Ruské útoky zabíjely v Kyjevě. Poláci kvůli ohrožení vyslali svá letadla

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  6:42
Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na...

Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na Kyjev. (30. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na...
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Příslušníci protivzdušné obrany Ukrajiny. (22. září 2026)
Příslušníci protivzdušné obrany Ukrajiny. (22. září 2026)
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Při ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast zahynulo dítě a další tři lidé utrpěli zranění. Polsko v reakci na dnešní ruské útoky vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Kvůli vojenským letům byla podle agentury Reuters dočasně uzavřena letiště v Lublinu a Řešově.

Při ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast zahynulo dítě a další tři lidé utrpěli zranění. Oznámil to šéf tamní vojenské správy Tymur Tkačenko.

Ruský raketový útok zasáhl v Kyjevě několik budov. Zemřeli dva lidé, 26 je zraněných

Útok zasáhl Vyšhorod v severním sousedství Kyjeva. Záchranáři z trosek zničeného rodinného domu vyprostili muže s poraněním hlavy, ženu se zraněním nohy a dítě s akutní stresovou reakcí. V troskách následně objevili také tělo dítěte.

Údery v Kyjevské oblasti poškodily rodinné domy, zasáhly garáže a zničily několik aut. Tkačenko zároveň varoval, že ruské útoky na region pokračují.

Polsko reagovalo vysláním letadel

Polsko kvůli středečním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. V pohotovosti je také protivzdušná obrana. Podle polské armády mají opatření preventivní charakter a jejich cílem je zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru.

Polsko od začátku ruské invaze zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Polská armáda během ruských útoků na Ukrajinu opakovaně preventivně vysílá vojenské letouny do vzduchu a úřady informují také o dočasném uzavírání letišť v Lublinu a Řešově kvůli nasazení vojenského letectva.

Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. Součástí války jsou téměř každodenní vzdušné útoky a v minulosti už ruské i ukrajinské drony dopadly také na území dalších zemí v regionu.

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