Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. V pondělí to uvedl ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
„Poprvé od druhé světové války byl v důsledku válečných akcí zasažen objekt Kyjevskopečerské lávry. Pokaždé za tím stojí Moskva: tak tomu bylo v roce 1918, tak tomu bylo v roce 1941, kdy byl na rozkaz Moskvy vyhozen do povětří Uspenský chrám, a teď na příkaz z Moskvy drony a rakety letí na Kyjev,“ řekl ředitel Maksym Ostapenko.

V klášterním komplexu je podle něj poškozený vchod do jeskyní, od kterých pochází název kláštera a kde jsou pochovány relikvie svatých, a také chrám svaté Anny.

Inkriminovaný útok se odehrál v noci z pátku na sobotu, kdy Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo na Ukrajinu – především na energetické objekty – více než 370 drony a 21 raketami a střelami různého typu.

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

