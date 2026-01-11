Rusové hlásí dobytí obce na Donbasu. Cílený teror, míní o útocích Zelenskyj

„Rusové zabili čtyři obyvatele Doněcké oblasti: dva ve vesnici Jarova a dva v Kosťantynivce. Dalších deset lidí v regionu za posledních 24 hodin utrpělo zranění,“ napsal na Facebooku Vadym Filaškin, který stojí v čele ukrajinské správy Doněcké oblasti.
Od začátku války, kterou Rusko zahájilo před téměř čtyřmi lety, podle Filaškina v oblasti přišlo o život 3 972 lidí a dalších 8 769 utrpělo zranění. V tomto počtu navíc nejsou zahrnuty oběti z Volnovachy a Mariupolu, který na začátku války Rusové prakticky srovnali se zemí.
Ukrajinská metropole Kyjev se mezitím vzpamatovává z masivního ruského vzdušného útoku, který v noci na pátek zanechal velkou část obyvatel města bez elektřiny a vytápění. Energetickou soustavu se v sobotu odpoledne podařilo opravit. Výpadky proudu v důsledku ruských útoků hlásily také ukrajinské úřady v Dnipropetrovské oblasti.
„Ruský teror namířený přímo proti civilistům“
Prezident Zelenskyj v neděli označil situaci po ruských útocích na kritickou infrastrukturu „v mnoha regionech za obtížnou“.
Uvedl, že Rusko za posledních sedm dní vyslalo na Ukrajinu 1 100 útočných dronů, 890 řízených leteckých bomb a 50 raket různých typů.
„Ruské útoky nemají žádný vojenský účel. Záměrně čekali na mrazivé počasí, aby situaci pro naše lidi ještě zhoršili. Jedná se o záměrný, cynický ruský teror namířený přímo proti civilnímu obyvatelstvu,“ zdůraznil prezident podle portálu Ukrajinska pravda.
Ukrajinské úřady uvedly, že v uplynulém dni po ruských útocích utrpěli zranění také tři lidé v Záporožské oblasti a dva v Chersonské. Zasaženou infrastrukturu hlásí z Charkova a Žytomyrské oblasti.
Ukrajinské ministerstvo obrany sdělilo, že protivzdušná obrana od sobotního večera zničila 125 ze 154 ruských dronů.
V Kyjevě obnovili dodávky vody a tepla, kvůli útokům zasedne Rada bezpečnosti OSN
Oběti hlásí i ruské úřady, podle nichž zemřela jedna žena a tři lidé utrpěli zranění při nočním ukrajinském útoku na Voroněž na jihozápadě země.
Gubernátor Voroněžské oblasti Alexandr Gusev sdělil, že se Voroněž stala terčem nejrozsáhlejšího dronového útoku od začátku války. Poškozeno při něm podle něj bylo přes deset obytných budov, kolem deseti rodinných domů, několik administrativních budov a střední škola. Voroněž leží zhruba 250 kilometrů od ukrajinských hranic.
Rusko agresi na Ukrajině zahájilo před téměř čtyřmi roky. Za tu dobu si boje vyžádaly statisíce životů a zraněných na obou stranách.