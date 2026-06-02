Noční můra, líčí Ukrajinci ruský úder. V metru se tísnily desetitisíce lidí

„Podle našich zpravodajských služeb v tuto noc může přijít další útok proti Ukrajině. Prosím, naléhavě vás vyzývám, abyste dávali pozor na vyhlašování protivzdušného poplachu,“ vzkázal prezident obyvatelům země ve svém pravidelném večerním proslovu.
Ukrajinci líčí útok v noci na úterý jako peklo na zemi. „Všude byl kouř, nic nebylo vidět,“ řekla agentuře Reuters Olha Mudrová z Kyjeva, jíž exploze, která otřásla bytovým domem, kde bydlí, přišla jako konec světa.
Zatímco s agenturou hovořila, záchranáři a místní obyvatelé obhlíželi poškozené budovy, trosky a shořelá auta. Samotná Mudrová, která vedle sebe měla šestiletou dceru, měla vlasy pokryté prachem.
Zda její dům zasáhl dron, raketa nebo trosky střely zneškodněné protivzdušnou obranou, není jasné. Bezprostředně po útoku vypukl na místě zmatek. „Volali jsme na další lidi, protože jsme nic neviděli. Lidé svítili baterkami, byla tma,“ řekla Mudrová.
Ukrajinka Anastasija vylíčila, jak strávila „děsivou“ noc schoulená ve své koupelně. „Všechna okna jsou kompletně vybitá. Žádná nezbyla. Nebyla to jen jedna exploze. Noc tady byla prostě noční můra,“ řekla.
Jednadvacetiletá studentka Hanna Kržypenská popsala vyčerpání z konfliktu. „Je to těžké, jak psychicky, tak fyzicky. Protože byste se rádi ráno probudili v klidu, ale místo toho musíte jít dolů do metra,“ uvedla.
Do bezpečí podzemní dráhy přitom v noci na úterek vyrazilo kvůli ruskému útoku podle kyjevského metra nejvíce lidí za poslední roky. Na nástupištích si rozložili matrace, přenosné židle nebo postavili stany.
Zatímco v Kyjevě noční ruský útok zabil podle úřadů nejméně šest lidí, v průmyslovém Dnipru na východě země připravil o život přinejmenším 16 včetně dvou dětí. Před zničeným domem tam v jednu chvíli stála skupinka lidí, kteří v šoku přihlíželi, jak záchranáři vytahují z trosek tři těla. Jeden z přítomných mužů se podle Reuters rozplakal.
Množství zraněných a škody hlásí i další ukrajinské regiony.
Rusko útočí na Ukrajinu prakticky denně, během poslední noci podle ukrajinského letectva vyslalo na sousední zemi stovky dronů a desítky střel. Vzdušná válka mezi zeměmi v poslední době zintenzivňuje.
Moskva tvrdí, že vystupňovala své útoky proti „vojenské infrastruktuře“ Ukrajiny v odvetě za nálet ukrajinských dronů na Starobilsk v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, kde drony před časem zasáhly internát a zabily 21 lidí. Ukrajina popírá, že by mířila na internát, a tvrdí, že u Starobilska zasáhla velitelství elitní dronové jednotky.
Ruské údery v úterý večer odsoudil generální tajemník OSN António Guterres. „Opět zdůrazňujeme, že útoky na civilisty a civilní infrastrukturu jsou podle mezinárodního humanitárního práva zakázány a musí okamžitě skončit,“ uvedl jeho mluvčí.
Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině před časem uvedla, že ve válce přišlo o život přinejmenším na 15 500 civilistů, včetně žen a dětí, přičemž počty obětí budou nejspíše vyšší, než se jí podařilo ověřit. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů mise eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na kterou útočí ruská armáda.
Také bránící se Ukrajina podniká vzdušné útoky na Rusko. Obě strany přitom tvrdí, že útočí na vojenské cíle.