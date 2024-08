Jak získat Kursk? Putin sází na historickou taktiku. Propagandisté mu nevěří

„Naší zemi kvůli velkým chybám vlády a prezidenta hrozí kolaps. Začínám našemu státu nevěřit. Pokud se budou dále rozhodovat jako v posledních měsících, vidím za tím velký politický problém,“ říká smířlivě Dmitrij Jevstafjev, jenž je stálým členem propagandistické redakce, ve které se angažuje i nechvalně proslulý Vladimir Solovjov.

V pořadu vysílaném v hlavním vysílacím čase na Kremlem kontrolované stanici Rossija 1 Jestafjev i dodal, že by si velice přál vzbudit se v realitě, kde bude Luhansko a Doněcko „svobodné“. „Západ nenávidí nás Rusy, nesnášejí naší genetiku. Moc mě to trápí,“ konstatuje Jevstafjev, který se profiluje jako politolog a amerikanista, co je vášnivým zastáncem Putinova nacionalismu.

„Celou naší společnost, každého z nás čekají velké komplikace, pokud se v Kurské oblasti něco nezmění. Náš nepřítel bojuje na život a na smrt, přesněji na naší smrt. V naší elitě je totiž mnoho zrádců,“ zakončil svůj proslov. Propagandistova slova potvrzuje i samotný moderátor Solovjov, který Jevstafjeva sdílel na síti Telegram.

Podle amerického armádního generála ve výslužbě Marka Kimmitta je již ale evidentní, že se Rusko rozhodlo pro taktiku, kterou má k dispozici již od pradávna.

„Mám obavy z toho, že pokud Putin nebo nějaký z ruských generálů dával při hodinách dějepisu pozor, tak bude vědět o strategii, kdy Rusko dostane svého nepřítele více do vnitrozemí a pak ho sevřením do kleští zmasakruje,“ vysvětlil Kimmitt, který je i bývalým náměstkem amerického ministra zahraničí, webu Politico.

Podle Kimmitta mají Rusové stále spoustu možností, jak Ukrajince donutit k dalšímu postupu i přes to, že jim zničili dva mosty v Kurské oblasti. Oba mosty vedly přes řeku Sejm.

„Ruská armáda je zvyklá na boj v troskách. Taktika vtáhnutí jim, když bylo nejhůř, vyšla u Stalingradu a i v případě Napoleonova tažení. Mám strach, co bude dál,“ svěřil se Kimmitt.

Slova bývalého generála potvrzují i experti z amerického Institutu pro studium války (ISW). Ti ve svých pravidelných analýzách mimo jiné uvádějí, že na ruském území je v současnosti přítomno 12 tisíc ukrajinských vojáků.

Snaha udržet dobytých 1150 kilometrů čtverečních by podle poznatků ISW ale Ukrajinu stála další vojáky, kteří jsou nyní potřeba u města Pokrovsk v Doněcké oblasti, ke kterému se Rusové rychle blíží. Ukrajina k tomu dlouhodobě bojuje s nedostatkem lidských sil. Podle expertů je tak jen otázkou, kdy Rusové začnou úmyslně vtahovat Ukrajince dál do vnitrozemí.

Pokrovsk by Rusku odemkl celou oblast

Na Pokrovsk směřuje hlavní nápor nynější ruské ofenzívy v Doněcké oblasti. Ukrajinský generální štáb hlásí stovky bojových střetů na frontové linii jen ve směru na Pokrovsk jich bylo podle něj desítky. Další střety se podle Kyjeva odehrály v okolí Torecku, který leží asi pět desítek kilometrů severovýchodně, a je dalším místem, kde se Rusové tlačí.

Podle ISW se invazní síly v posledním půl roce zmocňovaly přibližně dvou kilometrů čtverečních denně.

Tamní ofenzíva je podle ISW charakteristická pro ruský boj na Ukrajině, který obnáší poziční válku a postupné plíživé pokroky ve snaze vyhrát opotřebovávací válku. Rusové se tam soustředí na frontální útoky pěchoty od vsi ke vsi a místy strávili týdny snahou zmocnit se malých obcí, podotkl institut.

Pokrovsk je jednou z hlavních ukrajinských obranných pevností a klíčovým logistickým uzlem v Doněcké oblasti, píše AP. Jeho obsazení Rusy by ohrozilo obranné schopnosti Ukrajinců, jejich zásobovací trasy a přivedlo by Moskvu blíže k jejímu deklarovanému cíli dobýt celou Doněckou oblast.