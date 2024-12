Na Krymu žijí staletí. Rusko chce zničit vše neruské, říkají židovští Karaimové

Karaimové, nejmenší skupina původních obyvatel Krymu, čelí v posledních desetiletích už několikáté vlně nucené rusifikace. Tato etnonáboženská skupina s židovskými kořeny, jejíž členové žijí také v dalších částech Ukrajiny, se obává, že by mohla vinou bojů a okupace navždy ztratit svou jedinečnou identitu. Rusové ničí vše, co nezapadá do jejich narativu, líčí.