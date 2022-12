Ruští propagandisté se chystají na prohru, poukazuje Ukrajina na změnu tónu

„Ukrajina už vyhrála. Každý ve světě to již cítí,“ je přesvědčen o vítězství své země šéf vojenské rozvědky. „Ano, bude to po určitý čas obtížné, ale globálně to už nic nezmění,“ dodal.

Podle něho si tuto skutečnost začínají uvědomovat i nejhlasitější zastánci ruské invaze. „Za poslední tři měsíce jste viděli, že se se rétorika propagandistů Kremlu dramaticky změnila. Nejprve začali opatrně kritizovat své vedení, pak vrchní generály a nyní dosáhli bodu, kdy jejich vítězství nepřichází v úvahu. Nyní přemýšlí, jak neprohrát, ale každý ví, že to je nemožné.“

„Jejich porážka je již zřejmá,“ říká Budanov. „O ruské porážce je předem rozhodnuto a oni sami si to dobře uvědomují.“

Říjnový ústup z východoukrajinského Lymanu vyvolal neobvykle ostrou reakci ruských propagandistů vůči nejvyšším armádním špičkám. Ztrátu města den po triumfálním připojení čtyř okupovaných území k Rusku kritizoval i čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a zakladatel žoldácké Vagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, jenž je dokonce vyzval, ať jdou „smýt hanbu“ svou krví. Prigožin je podle zákulisních informací velkým odpůrcem ruského ministra obrany Sergeje Šojgua.

Ještě více ponižující bylo vyhnání z Chersonu. Někteří radikální stoupenci války jako ideolog Alexandr Dugin za ústup kritizoval i samotného Putina. Řada dalších si žádala hlavy ruských velitelů.

Nedávné překvapivé údery ukrajinských dronů na ruská letiště vedly část propagandistů k výzvám k odvětě s použitím jaderných zbraní, ale i k zoufání si nad ruskou nekompetentností. „Velmi dlouho jsme měli iluze o sobě, o schopnostech našich lidí, naší ekonomice, zemi, armádě,“ napsal například informační kanál Živov.

Ruská selhání zmiňoval i americký ministr zahraničí Anthony Blinken v rozhovoru pro Wall Street Journal. „Rusko se pokusilo vymazat identitu Ukrajiny jako nezávislé země, začlenit ji zpět do Ruska. To byl Putinův cíl číslo jedna. To se nepovedlo a nepodaří. Poté se angažovali v záboru půdy, aby získali, co nejvíce mohli na východě a jihu Ukrajiny. I to se nyní nedaří, protože od léta vidíme, jak je Ukrajinci stále efektivněji tlačí zpět,“ poukázal na měnící se ruské plány.

Kreml chce spravedlivý a dlouhodobý mír

Blinken si myslí, že nynější situace skončí vyjednáváním. „Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, my jsme řekli, jiní řekli, že v určitém bodě toto skončí. A skoro jistě to bude prostřednictvím diplomacie, jednáním,“ řekl šéf diplomacie s tím, že nelze jednat o Ukrajině bez Ukrajinců. „Musíme vidět, že to je spravedlivý a trvalý mír, ne falešný mír,“ zdůraznil.

Mír musí být výsledek, reagoval na ministrova slova Kreml. „S tím, že výsledkem toho, co se děje, by měl být spravedlivý dlouhodobý mír, můžeme souhlasit. Ale pokud jde o vyhlídky nějakých jednání, ty v tuto chvíli nevidíme,“ řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Prezident Joe Biden nedávno prohlásil, že by byl ochoten se svým ruským protějškem jednat. Ale jen, pokud by prokázal úmysl ukončit válku. „Co v podstatě řekl prezident Biden? Řekl, že jednání budou možná jedině poté, co Putin z Ukrajiny odejde. To nepřichází v úvahu, speciální vojenská operace pokračuje,“ reagoval na Bidenův návrh Peskov. Speciální vojenská operace je ruské označení pro válku.

Objevují se náznaky, že ruská veřejnost by jednáním dala přednost. Interní průzkum Kremlu ukázal, že pro vyjednávání s Ukrajinou je 55 procent Rusů, pro pokračování války jen 25 procent.