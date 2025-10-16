Ať se dědek třese strachy. V Petrohradu zpíval dav proti Putinovi, hudebnici zavřeli

  14:45
Policie v Petrohradu zatkla osmnáctiletou hudebnici Dianu Loginovovou poté, co v ulicích města spolu s dalšími lidmi zpívala protikremelskou píseň. Mladá umělkyně nyní čelí obvinění z diskreditace ruské armády a pořádání nepovoleného shromáždění, za což jí hrozí až 15 dní vězení. Protest a zatčení vyvolaly vlnu pozornosti na sociálních sítích.

Policie Loginovovou zatkla počátkem týdne poté, co se na internetu rozšířilo video ze 7. října, na kterém zpívá společně s davem lidí píseň „Družstvo Labutí jezero“ od exilového rappera Noize MC.

Skladba odkazuje na nechvalně známou skupinu Ozero, již v 90. letech založili blízcí spolupracovníci ruského prezidenta Vladimira Putina, kteří vlastnili venkovská sídla u Komsomolského jezera nedaleko Petrohradu.

Píseň zároveň připomíná slavný balet Labutí jezero, který se stal symbolem rozpadu Sovětského svazu poté, co ho státní televize během nepokojů v srpnu 1991 nepřetržitě vysílala po dobu tří dnů.

Na Krymu stíhají desetiletou, k ruské vlajce na TikToku dala naštvaný emotikon

„Chci sledovat balet, ať labutě tančí. Ať se dědek třese strachy o své jezero,“ zpívali lidé na ulici spolu s hudebnicí.

Podle portálu The Moscow Times Kreml tento refrén považuje za výzvu k násilnému svržení vlády. Ruský soud v květnu píseň zakázal jako „extremistickou“ a údajně škodlivou pro morální vývoj mládeže.

Skupina Stoptime, která s Loginovovou pravidelně vystupuje, na Telegramu vyzvala fanoušky, aby nešířili videa z jejich koncertů. „Brzy se vám zase ozveme,“ napsala. Dodala, že z bezpečnostních důvodů plánuje dočasně přestat předem sdělovat místa svých pouličních vystoupení.

Policie ve čtvrtek Loginovovou v poutech předvedla k moskevskému soudu, kde si žena vyslechla obvinění z diskreditace ruské armády a pořádání nepovoleného shromáždění.

„V poutech, na základě vymyšleného obvinění. Ale jak inspirující je příběh těchto pouličních hudebníků a toho, jak se na jejich koncertů schází stále více lidí. Diana je opravdu skvělá, přeji jí vytrvalost a sílu,“ napsal ve čtvrtek na síti X Leonid Volkov, ředitel Nadace proti korupci zesnulého opozičního předáka Alexeje Navalného.

Rapper Noize MC (vlastním jménem Ivan Alexejev) se od roku 2022 nachází na seznamu zahraničních agentů. Od ruské invaze na Ukrajině žije v litevském exilu. Jeho tvorbu ruské úřady v podstatě zakázaly.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
