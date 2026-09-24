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V ruském Krasnodarském kraji vyhlásili kvůli „rozsáhlým útokům“ stav nouze

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  16:03
Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online...

Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online prodejce, společnosti Wildberries, v Krasnodaru. (22. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online...
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Ukrajinské dronové útoky zničily logistické centrum ruského největšího online...
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Gubernátor Krasnodarského kraje na jihu Ruska vyhlásil stav nouze kvůli ukrajinským útokům. Dronové nálety způsobily propad vývozu obilí z tohoto silně zemědělského regionu. Za stavu nouze budou moci poškození podnikatelé získat kompenzace.

Rusko i Ukrajina v posledních měsících zesílily vzájemné útoky na lodě převážející obilí přes Černé moře. Globální ceny této komodity kvůli tomu vzrostly.

Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev ve středu, kdy stav nouze vyhlásil, řekl, že „rozsáhlé útoky“ na logistickou infrastrukturu vedly k zastavení provozu v přístavech a narušily dopravu po Černém moři. Zemědělské podniky podle něho nedokázaly většinu úrody prodat, což má za následek nadbytečnou nabídku na domácím trhu s obilím.

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Ukrajinské drony často útočí na přístav v Novorossijsku, který má důležitou roli pro vývoz ruské ropy, ropných produktů, obilí a dalšího zboží.

Zemědělci v Krasnodarském kraji letos sklidili 11,4 milionu tun obilí a luštěnin, což je o dva miliony tun více než loni.

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Rusko tento týden oznámilo, že pokračují kontakty v souvislosti s tureckým návrhem týkajícím se bezpečné přepravy obilí po Černém moři a že mezitím hledá náhradní trasy pro vývoz obilí.

Turecko a OSN v létě 2022 pomohly zprostředkovat takzvanou černomořskou obilnou iniciativu pro zajištění exportu ukrajinského obilí v době války. Rusko ale v následujícím roce iniciativu opustilo a stěžovalo si, že jemu jsou při vývozu zemědělských produktů a hnojiv kladeny zásadní překážky.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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