„Těší mě naše přátelství a chci otevřít novou kapitolu ve vztazích mezi našimi zeměmi,“ vzkázal Kim ruskému diktátorovi.
Posilování „komplexního strategického partnerství“ s Ruskem podle něho zůstává pevnou součástí politiky severokorejské vlády. Zároveň slíbil, že bude dál podporovat Putina i Rusko.
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Vládce KLDR také uvedl, že věří ve vítězství toho, co označil za „svatou válku za spravedlnost“ ruského lidu.
Narozeninový vzkaz podle portálu Kyiv Post ukázal, jak osobní vztah si Kim s Putinem v poslední době vybudoval. Ruského prezidenta oslovil jako svého „nejdražšího přítele“ a v závěru blahopřání mu vzkázal, že svého „drahého soudruha“ srdečně objímá.
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Vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem se od začátku ruské invaze na Ukrajinu posunuly daleko za hranici diplomatických prohlášení.
Země v červnu 2024 během Putinovy návštěvy Pchjongjangu podepsaly smlouvu o komplexním strategickém partnerství, která obsahuje i doložku o vzájemné obraně a výrazně rozšířila jejich vojenskou spolupráci.
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Severní Korea následně vyslala Moskvě na pomoc tisíce vojáků, zejména do ruské Kurské oblasti. Jihokorejská zpravodajská služba odhadla, že ve válce padlo nebo bylo zraněno zhruba šest tisíc severokorejských vojáků.