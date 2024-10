Vojáci KLDR se z Ukrajiny vrátí v pytlích na mrtvoly, řekl americký vyslanec

Rusko a Severní Korea prohloubily své politické a vojenské spojenectví, neboť válka na Ukrajině se vleče. Vyslání jednotek Pchjongjangu do boje proti kyjevským silám by znamenalo výraznou eskalaci, která vyvolala široké mezinárodní znepokojení. „Vyzývám Severní Koreu, aby stáhla své vojáky z Ruska,“ řekl ve středu v Pentagonu americký ministr obrany Lloyd Austin. Zopakoval tak výzvu, kterou pronesl na společném vystoupení se svým jihokorejským protějškem Kim Jong-hjunem, píše list The Guardian.

Bílý dům prohlásil, že pokud budou síly Pchjongjangu bojovat proti Ukrajině, stanou se legitimními vojenskými cíli. Austin ve středu tento postoj zopakoval.„Doporučil bych Kim Čong-unovi, aby si dvakrát rozmyslel, zda se bude dopouštět takových bezohledných a nebezpečných činů,“ dodal Wood. Navzdory výzvě však připustil, že Moskva bude nejspíš ve svém počínání pokračovat.

Nic není rozhodnuto

Jihokorejský ministr obrany se domnívá, že severokorejské rozmístění v Rusku může vést k eskalaci bezpečnostních hrozeb na Korejském poloostrově. To proto, že existuje vysoká pravděpodobnost, že Pchjongjang výměnou za rozmístění svých sil požádá Rusko o transfer technologií na pomoc svým zbrojním programům včetně taktických jaderných zbraní, mezikontinentálních balistických raket a průzkumných satelitů, řekl.

Kim Jong-hjun však neoznámil žádnou změnu dlouhodobé politiky Soulu. Ta mu zakazuje prodávat zbraně do aktivních konfliktních zón včetně Ukrajiny. Soul se tohoto postoje drží navzdory výzvám Washingtonu a Kyjeva, aby jej přehodnotil. „V současné chvíli není nic rozhodnuto,“ odpověděl Kim na otázku, zda existují plány, že by Jižní Korea nepřímo dodávala munici na Ukrajinu.

Ukrajinský představitel sdělil agentuře Associated Press, že severokorejské jednotky jsou nyní rozmístěny asi 50 km od ukrajinských hranic s Ruskem. Tento úředník nebyl oprávněn tyto informace veřejně sdělovat a hovořil pod podmínkou zachování anonymity. Ruský prezident Vladimir Putin rozmístění severokorejských vojáků ve své zemi nepopřel, ale zároveň ho odmítl potvrdit.

Pchjongjang vyslání vojáků popírá

Moskevský vyslanec při OSN Vasilij Něbenzja ve středu prohlásil, že síly Pchjongjangu nejsou přítomny na frontové linii a jakékoli náznaky opaku označil za nepokryté lži. Obvinil zároveň Washington a Londýn z dezinformací. Miroslav Jenča, asistent generálního tajemníka OSN pro Evropu, uvedl, že také OSN sleduje zprávy o severokorejském nasazení v Rusku s vážným znepokojením.

Pchjongjang vyslání vojáků do Ruska popřel, ale jeho náměstek ministra zahraničí uvedl, že pokud by k takovému nasazení došlo, bylo by v souladu se světovými normami.

Severokorejský ministr zahraničí Choe Son Hui byl ve středu v Moskvě, aby vedl strategické rozhovory s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Nejvyšší diplomat Číny, hlavního diplomatického spojence Pchjongjangu Wang I, jednal v Pekingu s náměstkem ruského ministra zahraničí o ukrajinské krizi, uzavírá The Guardian.