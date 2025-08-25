Rusko v noci provedlo dronový útok na ukrajinské město Sumy. Hoří obytné domy

Autor: ,
  9:16
Ruská armáda v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový útok na města Sumy a Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Informují o tom zástupci úřadů v tomto regionu u hranic s Ruskem. Také Ukrajina přes noc zaútočila pomocí dronů, nejvíce jich vyslala na Smolenskou oblast na západě Ruska.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Andrii Sybiha

Šéf sumské oblastní vojenské správy Oleh Hryhorov na telegramu napsal, že ruské útoky si podle dostupných informací nevyžádaly žádné oběti na životě. Na zasažených místech začalo hořet a hasiči se snaží plameny uhasit. Šéf městské vojenské správy v Sumách Serhij Kryvošejenko informoval, že jen v tomto městě drony zasáhly deset míst. Hoří obytné domy.

Rusko uzná územní celistvost Ukrajiny, loutkový režim nenastolí, ujišťuje Vance

Ukrajinské letectvo v pondělí ráno uvedlo, že ruská armáda k útokům v noci nasadila 104 útočných dronů i jejich atrap. Protivzdušná obrana jich na východě a severu země 76 zneškodnila. Drony zasáhly 15 míst, na čtyřech dalších se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů.

Šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov v pondělí oznámil, že terčem ruského útoku se mimo jiné stalo okolí obce Kušuhum jižně od Záporoží. K útoku ruská armáda podle něj použila zřejmě řízené letecké bomby KAB. Poškozené je elektrické vedení a plynové potrubí. Informace o zraněných se upřesňují, dodal.

Také Ukrajina podle ruského ministerstva obrany v posledních hodinách podnikla dronové útoky. Nad ruským územím jich protivzdušná obrana zneškodnila 21, nejvíce nad Smolenskou oblastí. Už v neděli večer z bezpečnostních důvodů podle telegramového kanálu Astra přerušilo provoz letiště v Kaluze a gubernátor Kalužské oblasti Vladislav Šapša ohlásil, že nad obcí Tarusa na východě regionu protivzdušná obrana zneškodnila jeden dron.

Vstoupit do diskuse

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Změnit pohlaví prohlášením? Ze všech se dělají blázni, žádá změnu německý ministr

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt chce změnit zákon o sebeurčení, který od loňského roku umožňuje změnu úředního zápisu o pohlaví prostým prohlášením. Řekl to nedělnímu vydání časopisu Stern....

25. srpna 2025  9:56

Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť

Mezi nejvyššími představiteli Maďarska a Ukrajiny se strhla slovní přestřelka kvůli ukrajinským útokům na ropovod Družba, kterým Rusko dodává ropu Maďarsku a Slovensku. Šéf maďarské diplomacie Péter...

25. srpna 2025  9:36

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

25. srpna 2025  9:32

„Svobodnou Palestinu!“ volali rapeři Kneecap u Paříže. Festival přišel o dotace

Irská rapová skupina Kneecap během vystoupení na hudebním festivalu Rock en Seine na předměstí Paříže opět kritizovala Izrael za válku v Pásmu Gazy. Koncert se uskutečnil navzdory námitkám židovských...

25. srpna 2025  9:30

Výbuch v proslulém moskevském hračkářství vážně zranil důstojníka FSB

V populárním moskevském hračkářství došlo v neděli k explozi plynové lahve. Nejméně jeden člověk při výbuchu zahynul. Incident se odehrál v Centrálním dětském obchodě, který většina Rusů zná z...

25. srpna 2025  9:23

Rusko v noci provedlo dronový útok na ukrajinské město Sumy. Hoří obytné domy

Ruská armáda v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový útok na města Sumy a Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Informují o tom zástupci úřadů v tomto regionu u hranic s Ruskem. Také...

25. srpna 2025  9:16

Lidé v obci blokují silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházejí

V šest hodin ráno začala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestují proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené dálnice D49, která se buduje už 17...

25. srpna 2025,  aktualizováno  9:05

Hasiči zasahovali při požáru bytovky na Praze 5. Z domu se lidé dostali přes žebřík

Hasiči v pondělí ráno zasahovali v Praze na Barrandově u požáru bytového domu. Oheň zasáhl a zničil jeden byt. Dům muselo během zásahu opustit dvacet lidí, někteří pomocí automobilového žebříku....

25. srpna 2025  8:53

Muskova SpaceX odložila desátý testovací let vesmírné lodi Starship. Jde o další nezdar

Společnost SpaceX odložila desátý testovací let kosmické lodi Starship. Jako důvod uvedla problémy s pozemními systémy. Jde o další v sérii neúspěchů ředitele společnosti Elona Muska v souvislosti se...

25. srpna 2025  8:12

Korespondenční volba do Sněmovny: Odpovědi na nejdůležitější otázky a termíny

Češi mohou letos poprvé volit korespondenčně ze zahraničí. Co vše je třeba pro využití takové možnosti udělat? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky a přesné termíny, do kdy je potřeba se...

25. srpna 2025  8:09

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Nedostatečně potíráte antisemitismus, vyčetl americký velvyslanec Macronovi

Francie čelí nárůstu antisemitismu, který úřady nepotírají s dostatečným nasazením, napsal prezidentovi Emmanuelu Macronovi americký velvyslanec v Paříži Charles Kushner. Obdobnou kritiku ze strany...

25. srpna 2025  7:24

Poslední prázdninový týden přinese letní teploty atakující třicet stupňů Celsia

V posledním prázdninovém týdnu do Česka znovu dorazí slunečné počasí i tropické teploty. Zatímco v pondělí ráno meteorologové očekávají, že se teploty vyšplhají na 20 až 24 °C. Ve zbytku týdne se...

25. srpna 2025  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.