Jedním z nich byl osmatřicetiletý Nikolaj Dremin z vesnice Ust-Omčug. Měl za sebou několik trestných činů. Kradl brambory i počítače a ve vězení skončil také kvůli smrti vlastní ženy. V opilosti chtěl loveckou kuší zastřelit sousedova psa, místo něj ale zasáhl manželku. Na jaře 2024 odjel válčit na Ukrajinu. O pár měsíců později byl po smrti.
Jeho případ není v regionu ojedinělý.
Úřady manželce nepředaly výsledky testů DNA. Když navíc požádala místní správu o náhrobek, úředníci jí řekli, že ho musí nejprve sama zaplatit a teprve potom žádat o proplacení.