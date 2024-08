Na Kurskou oblast útočí satanisté, řekli ruští kněží a vyhlásili křížovou výpravu

Smrtí brněnského pilota Ondřeje Chytila skončil v neděli závod Albrechtický kopec u Lanškrouna v jízdě automobilů do vrchu. Dvaatřicetiletý Chytil naboural ve vysoké rychlosti do stromu a vážným...

Přes 230 let rostl v zámeckém v parku v Kvasicích na Kroměřížsku a postupně se stal jedním z nejznámějších stromů na východní Moravě. Mohutný ořešák černý přežil povodně v roce 1997 i masivní...

GLOSA: Léčba Čunkem? Lidovci na podzim řeknou, jestli už je tak zle

Premium

O Praze se říkávalo, že by tam volby vyhrála i Klausova tenisová raketa. Podobně by už dlouho ve Vsetíně a na Vsetínsku vyhrál volby i francouzák Jiřího Čunka, který je vyučený automechanik. Mohl by...