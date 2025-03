14:52

Severokorejští lékaři vyrazí do Ruska, aby absolvovali stáže v tamních nemocnicích. Uvedla to ruská ambasáda v KLDR, podle které se zdravotníci na oplátku podělí s ruskými odborníky o tajemství své „národní medicíny“. Zpráva přichází poté, co se v Severní Koreji údajně léčily stovky ruských vojáků zraněných na Ukrajině.