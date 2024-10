Putin se snaží oddálit mobilizaci, míní analytici o nasazení vojáků z KLDR

Informace o využití vojáků ze Severní Koreje v boji proti ukrajinské armádě naznačují, že ruský prezident Vladimir Putin je odhodlán vyhnout se dalšímu kolu mobilizace co nejdéle to bude možné. Uvádí to analytici amerického Institutu pro studium války (ISW), podle nichž Kreml využívá dohodu s KLDR k vyrovnání ruských sil a zajištění bezpečnosti svých hranic.