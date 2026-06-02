Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusové nasadili na frontě „zebrovozy“. Věří, že kamufláž je ochrání před drony

Adam Hájek
  10:37
1560. den války na Ukrajině. Na ruské straně fronty se začaly objevovat nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním. Je to další pokus ochránit vojenskou logistiku před všudypřítomnými drony.
Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým...

Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním. | foto: t.me/milinfolive

Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým...
Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým...
Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým...
Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým...
46 fotografií

Podobnou kamufláž jsme zvyklí vídat při testování nových automobilů na evropských silnicích. Nyní se černobílé maskování objevilo na kamazech a uralech ve službách ruské armády. Hned se pro ně vžilo originální označení „zebrovozy“.

Účelem kamufláže je zmást algoritmy kamikaze dronů, které se v poslední fázi útoku kvůli rušičkám často spoléhají na automatické navádění. Ruští vojenští blogeři ovšem o efektivitě opatření značně pochybují, obzvlášť když náklaďáky jsou natřeny poměrně amatérským způsobem.

A TOTO VÍTE? Jak funguje zebří kamufláž na lodi, když ji učiní nápadnější

„Černobílé pruhy na pozadí zemského povrchu a vegetace jsou poměrně pochybným způsobem, jak zmást korelační algoritmus automatického sledování cíle. Zvláště pokud jde o algoritmus moderního dronu vybaveného umělou inteligencí,“ píše telegramový kanál Vojennyj osvědomitěl.

Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním.
Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním.
Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním.
Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním.
46 fotografií

Autoři nápadu se podle něj nejspíš nechali inspirovat maskováním lodí v době první světové války nebo sovětskou školou kamufláže, která používala sofistikované ornamenty vycházející z kuželoseček.

Kružnice a elipsy opticky zahladily ostré hrany a trčící hlavně obrněné techniky, takže před očima nepřítele splynula s přírodou, kde se rovné linie v podstatě nevyskytují.

Pomohou Rusům maskované „zebrovozy“?

Jenže neuměle namalované pruhy na korbách ruských nákladních vozů zatím příliš přesvědčivě nevypadají. „Takové opatření může pomoci jen v případě, pokud se kamazy budou pohybovat uprostřed stáda zeber,“ kritizuje ruský vojenský kanál Dva majora.

Putinova silnice smrti. Snímky ukazují, jak Ukrajinci zatočili s koridorem na Krym

Ale uvidíme, možná se Rusové v technice kamufláže zlepší a nové opatření se osvědčí. Protidronové sítě natažené kolem silnic v ruských pohraničních oblastech také ještě nedávno západní média brala jako zábavnou kuriozitu. Ovšem jen do chvíle, než je podél svých dopravních tras začali ve velkém natahovat i Ukrajinci.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu

Policisté v pondělí řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu zastavili v okolí dopravu a evakuovali budovu zdejšího gymnázia. Přivolaný pyrotechnik...

1. června 2026  15:13,  aktualizováno  2. 6. 10:38

Rusové nasadili na frontě „zebrovozy“. Věří, že kamufláž je ochrání před drony

Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým...

1560. den války na Ukrajině. Na ruské straně fronty se začaly objevovat nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním. Je to další pokus ochránit vojenskou logistiku před všudypřítomnými drony.

2. června 2026  10:37

V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Letní shakespearovské slavnosti slibují i letos mimořádnou podívanou. Postará...

Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy...

2. června 2026  10:17,  aktualizováno  10:35

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a přes sto zraněných

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)

Ukrajina se svými útoky na Starobilsk a Heničesk zřejmě rozhodla dodat konfliktu s Ruskem nový rozměr, řekl v pondělí dle serveru RBK ruský prezident Vladimir Putin na jednání k nedávnému...

2. června 2026  6:59,  aktualizováno  10:35

Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Přímý přenos
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do tří let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Zvýšení...

2. června 2026,  aktualizováno  10:30

Udělali ze mě ruského agenta, stěžuje si metropolita Ilarion na česká média

Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou...

Metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion, který se nedávno vrátil do Moskvy po zadržení v Česku, řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta. "Tvrdila,...

2. června 2026  10:25

Jsi blázen, nebýt mě, sedíš ve vězení! řval Trump na Netanjahua kvůli Libanonu

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal izraelského premiéra...

Americký prezident Donald Trump údajně neudržel své nervy na uzdě a v pondělním telefonátu seřval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Označil ho za blázna, kterého nyní všichni nenávidí, uvádí...

2. června 2026  10:12

Se ztrátou dokladů pomůže, s letenkami ne. Macinka o krizové lince pro MS ve fotbale

Tisková konference Ministerstva zahraničí a Fotbalové asociace ČR k informacím...

Čeští fanoušci, kteří se chystají na fotbalový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, musí počítat se zdejšími pravidly. Ministerstva a fotbalová asociace na tiskové konferenci varovaly před regulací...

2. června 2026  8:31,  aktualizováno  10:04

Telefonát od Gotta. Na Českém mejdanu s Impulsem vystoupí i Richard Krajčo

Richard Krajčo vystoupil s kapelou Kryštof v Liberci. (24. září 2025)

Jubilejní desátý Český mejdan s Impulsem je kompletní. Do sestavy hudebních hostů přibyl v roli speciálního hosta Richard Krajčo. Kromě něj zahrají 17. října v O2 areně už dříve ohlášení Mirai,...

2. června 2026  9:54

Policie stíhá čtyři lidi kvůli fotkám na OnlyFans. Obviněný je i známý influencer

Kontroverzní podnikatel a influencer Adam Kajumi se ocitl v hledáčku policie

Policie stíhá čtyři jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na...

2. června 2026  9:48

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Rakušan: Babiš je vůči SPD a Motoristům slabý. Čekal jsem prásknutí bičem

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je předseda STAN, Vít Rakušan.

Předseda STAN Vít Rakušan v Rozstřelu na iDNES.cz ostře kritizoval premiéra Andreje Babiše kvůli dotacím pro Agrofert, úvahám o prodeji Explosie i sporům kolem veřejnoprávních médií. Zároveň tvrdí,...

2. června 2026  9:45

Muž si chtěl vyfotit zmiji, ta ho uštkla. Antisérum letos museli dostat už tři lidé

V sobotu 23. května 2026 v Krnově poblíž česko-polské hranice na okraji obytné...

Snaha o unikátní záběr přišla draho muže z Krnova, který si chtěl na mobil vyfotit zmiji plazící se na ulici. Jenže jak se k ní přibližoval, uštkla ho do ruky. Moravskoslezská nemocnice Krnov tak...

2. června 2026  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.