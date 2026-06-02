Rusové nasadili na frontě „zebrovozy“. Věří, že kamufláž je ochrání před drony

Podobnou kamufláž jsme zvyklí vídat při testování nových automobilů na evropských silnicích. Nyní se černobílé maskování objevilo na kamazech a uralech ve službách ruské armády. Hned se pro ně vžilo originální označení „zebrovozy“.
Účelem kamufláže je zmást algoritmy kamikaze dronů, které se v poslední fázi útoku kvůli rušičkám často spoléhají na automatické navádění. Ruští vojenští blogeři ovšem o efektivitě opatření značně pochybují, obzvlášť když náklaďáky jsou natřeny poměrně amatérským způsobem.
|
A TOTO VÍTE? Jak funguje zebří kamufláž na lodi, když ji učiní nápadnější
„Černobílé pruhy na pozadí zemského povrchu a vegetace jsou poměrně pochybným způsobem, jak zmást korelační algoritmus automatického sledování cíle. Zvláště pokud jde o algoritmus moderního dronu vybaveného umělou inteligencí,“ píše telegramový kanál Vojennyj osvědomitěl.
Autoři nápadu se podle něj nejspíš nechali inspirovat maskováním lodí v době první světové války nebo sovětskou školou kamufláže, která používala sofistikované ornamenty vycházející z kuželoseček.
Kružnice a elipsy opticky zahladily ostré hrany a trčící hlavně obrněné techniky, takže před očima nepřítele splynula s přírodou, kde se rovné linie v podstatě nevyskytují.
Jenže neuměle namalované pruhy na korbách ruských nákladních vozů zatím příliš přesvědčivě nevypadají. „Takové opatření může pomoci jen v případě, pokud se kamazy budou pohybovat uprostřed stáda zeber,“ kritizuje ruský vojenský kanál Dva majora.
|
Putinova silnice smrti. Snímky ukazují, jak Ukrajinci zatočili s koridorem na Krym
Ale uvidíme, možná se Rusové v technice kamufláže zlepší a nové opatření se osvědčí. Protidronové sítě natažené kolem silnic v ruských pohraničních oblastech také ještě nedávno západní média brala jako zábavnou kuriozitu. Ovšem jen do chvíle, než je podél svých dopravních tras začali ve velkém natahovat i Ukrajinci.