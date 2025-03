Úskalí příměří je tu: Ukrajina viní Rusko, že dál útočí na energetiku. Moskva tvrdí opak

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Moskva tvrdí, že po úterním telefonátu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, nechala zastavit útoky na ukrajinskou energetiku.

„Nic se nezměnilo,“ upozornil Zelenskyj. K jednání summitu se připojil na dálku a promluvil k unijním lídrům, kteří zasedají v Bruselu. Podle něj ruská armáda podnikla nový úder na energetickou infrastrukturu ve středu večer. „My na Ukrajině tomu čelíme každý den, každou noc,“ řekl.

„Putin musí přestat vznášet zbytečné požadavky, které jen prodlužují válku, a začít plnit to, co slíbil světu,“ uvedl dále Zelenskyj. Evropskou unii také vyzval, aby ponechala sankce zavedené na Rusko v souvislosti s válkou do doby, než ruská armáda začne stahovat s ukrajinského území a než Rusko „vyplatí plné odškodné za škody způsobené svou agresí“.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu prohlásil, že Rusko příměří dodržuje. „Prezident Vladimir Putin nedal armádě rozkaz k obnovení úderů na ukrajinskou energetickou infrastrukturu,“ řekl a naopak obvinil Ukrajinu, že je to ona, kdo příměří porušil a zaútočil na ruská energetická zařízení.

Podle Zelenského pokračující ruské útoky na Ukrajinu ukazují, že je nutné, aby země EU nepolevovaly v pomoci Ukrajině, ale naopak aby jí navýšily. „A to platí hlavně pro protivzdušnou obranu,“ uvedl ukrajinský prezident

„Probíhající diplomatické snahy neznamenají, že by Rusko mělo být pod menším tlakem,“ uvedl dále Zelenskyj. Dodal, že Ukrajina se snaží, aby EU byla na stejné úrovni s ostatními aktéry v rozhovorech o míru.

„Potřebujeme prostředky na dělostřeleckou munici, a byli bychom vděční za co nejrychlejší evropskou pomoc ve výši pět miliard eur (125 miliard korun),“ uvedl také Zelenskyj. Podle něj jsou zapotřebí investice do vojenského průmyslu v zemích EU i na Ukrajině.

Prezidenti a premiéři unijních zemí by ve čtvrtek měli jednat také o návrhu šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové ohledně další pomoci Ukrajině ve výši až 40 miliard eur. S tím počítají závěry, které schválili unijní vůdci s výjimkou maďarského premiéra Viktora Orbána. Celkem 26 zemí tak ve čtvrtek znovu vyjádřilo podporu Ukrajině a „komplexnímu, spravedlivému a trvalému míru založenému na zásadách Charty OSN“.

Američané se sejdou s Rusy i Ukrajinci téhož dne

Zahraničněpolitický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ve čtvrtek uvedl, že zástupci Ruska a USA se v pondělí sejdou v Rijádu, aby na expertní úrovni jednali o Ukrajině, respektive o bezpečnosti dopravy v Černém moři. Zelenskyj později podle portálu RBK-Ukrajina uvedl, že ve stejný den se setkají Američané také s ukrajinskou delegací.

„Naše technické týmy budou přítomny. Rozumím tomu tak, že nejprve bude schůzka mezi Ukrajinou a Amerikou a potom, jak poznamenali naši američtí partneři, v rámci současné diplomacie bude jednat Amerika s Ruskem,“ uvedl ukrajinský prezident. Podotkl, že je také možné, že půjde o paralelní setkání v jedné zemi na jedno téma.

Ušakov uvedl, že se při středečním telefonátu s poradcem Bílého domu pro národní bezpečnost Mikem Waltzem dohodl, že konzultace v Rijádu povedou experti jmenovaní prezidenty.

V ruské delegaci bude Grigorij Karasin, šéf výboru pro mezinárodní záležitosti v Radě federace, tedy horní komoře ruského parlamentu, a poradce ředitele ruské tajné služby FSB Sergej Beseda. Složení americké delegace neoznámil, to by měli podle něj učinit sami Američané.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že jednání s USA na technické úrovni se mohou uskutečnit v Saúdské Arábii v nejbližších dnech, jako možnost zmínil začátek příštího týdne.

Peskov uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin s americkým protějškem Donaldem Trumpem při nedávném telefonátu diskutovali o takzvané černomořské iniciativě. Bílý dům podle Reuters uvedl, že prezidenti souhlasili mimo jiné s technickými jednáními o námořním příměří.

Rusko po vpádu do sousední země zablokovalo černomořské plavební trasy, po kterých Ukrajina vyvážela potraviny, nicméně Kyjev ještě v prvním roce války export po moři částečně obnovil díky obilné dohodě zprostředkované Tureckem a OSN. Moskva však poté její platnost neprodloužila. Kyjev následně zřídil vlastní dočasný námořní koridor, jenž vede podél pobřeží a dál do rumunských teritoriálních vod a do Turecka.

USA dříve uvedly, že jednání o příměří začnou v Saúdské Arábii v neděli. Zelenskyj ve středu uváděl, že ukrajinské a americké týmy jsou připraveny setkat v příštích dnech. „Pověřili jsme naše týmy, aby vyřešily technické problémy související se implementací a rozšířením částečného příměří,“ sdělil Zelenskyj na síti X po telefonátu s Trumpem.