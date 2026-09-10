Washington začal o změnách ve vyjednávacím týmu uvažovat poté, co v únoru ztroskotaly snahy o mírovou dohodu. Jednání pak přerušila americká válka s Íránem.
Witkoff by měl podle Financial Times (FT) dál působit hlavně na Blízkém východě. Mezi Ratcliffem a Witkoffem podle deníku nyní probíhá spor o to, kdo povede jednotlivé části jednání.
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CIA ale informace o chystané změně odmítá. „Tato zpráva je nepravdivá,“ uvedla Liz Lyonsová, ředitelka pro veřejné záležitosti CIA. Lidé blízcí situaci zároveň vypověděli, že americký prezident Donald Trump ještě neučinil konečné rozhodnutí.
„Witkoff dává přednost přímým kontaktům před tradiční diplomacií, což připomíná spíš uzavírání realitního obchodu v New Yorku,“ řekli FT zdroje z americké vlády. Kyjev měl podle nich pocit, že na šéfa Kremlu Vladimira Putina dostatečně netlačil, aby zmírnil své požadavky.
Moskva zároveň naznačila, že by přivítala změnu. „Putin sice ocenil Witkoffovo úsilí, ale Kreml v tichosti naznačil, že by byl otevřen novému přístupu USA,“ tvrdí zdroje FT. Rusko podle nich Witkoffovi částečně přičítalo i loňský neúspěch summitu Trumpa s Putinem na Aljašce.
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Ratcliffova srpnová cesta do Moskvy pak ještě posílila spekulace o jeho nové roli. Šéf CIA tam jednal s představiteli ruských tajných služeb o válkách na Ukrajině a v Íránu i o ruských hybridních hrozbách vůči Evropě. Prezident USA Donald Trump tehdy návštěvu označil za „rutinní“.
Putin se měl s Ratcliffem původně setkat, prezident ale schůzku podle informací FT zrušil poté, co šéf CIA ruským zpravodajcům předložil nepříznivé hodnocení vývoje ruského válečného tažení. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov nicméně prohlásil, že žádná schůzka v plánu nebyla.
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Týden po Ratcliffově návštěvě vyrazili Witkoff s Kushnerem za Putinem do Moskvy a následně také za Volodymyrem Zelenským do Kyjeva. Po návratu tvrdili, že věří v obnovení trojstranných rozhovorů. Lidé obeznámení s jednáním ale FT řekli, že Američané nepřinesli mnoho nových nápadů a Putin nejevil ochotu ustoupit od svých požadavků.
„Takhle to nevyřešíte, když budete přicházet a odcházet. Je to velmi složitý konflikt. Každému problému se musíte věnovat systematicky a na plný úvazek. Právě to se teď neděje,“ prohlásil jeden z insiderů.
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Kushner mezitím přátelům prý řekl, že se chce od jednání o Ukrajině přesunout k diplomacii kolem palestinského Pásma Gazy a Íránu.
Tři ukrajinští představitelé pak FT sdělili, že Kyjev má dobré vztahy se všemi třemi Američany. „S Ratcliffem jsme v pohodě, stejně jako s Jaredem a Stevem. Problém jsou Rusové,“ řekl jeden z nich.