Ukrajina už téměř čtyři roky čelí rozsáhlé ruské vojenské agresi a součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. Ruská armáda zároveň od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se v mrazech ocitají bez tepla a bez elektřiny. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale chce zlomit morálku Ukrajinců.
|
Rusko zasáhlo muzeum druhé světové války pod kyjevskou sochou Matka vlast
Trump minulý čtvrtek oznámil, že Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev a další ukrajinská města. Ukrajina podle považovala toto částečné příměří platné od pátku do pátku.
Kreml podle stanice BBC potvrdil, že souhlasil přerušit útoky na Kyjev do neděle 1. února a podle listu The Wall Street Journal se Moskva zřejmě několik dní skutečně zdržela přímých úderů na ukrajinský energetický systém, byť v ostatních útocích pokračovala a například o víkendu zabila horníky v autobuse v Dněpropetrovské oblasti.
V noci na úterý pak Rusko podniklo nejrozsáhlejší vzdušný útok letošního roku, když podle ukrajinských úřadů vyslalo na napadenou zemi 450 dronů a 71 střel. Hlavním cílem byla podle Kyjeva energetika, statisíce rodin se ocitly bez tepla, a stalo se to v době, kdy teploty klesly až na minus 25 stupňů Celsia.
„Moskva záměrně čekala na největší mráz“
Zelenskyj obvinil Moskvu, že amerického návrhu na krátké zastavení úderů ve skutečnosti využila nikoliv k podpoře diplomacie, ale k nahromadění střel a s úderem vyčkala na mrazivější dny. A porušila slib.
|
Krutá zima vrcholí. Ukrajina zažívá nejhorší mrazy za dvacet let, bude až minus 30
„Buď Rusko nyní věří, že týden má méně než čtyři dny místo sedmi, nebo ve skutečnosti sází na válku,“ uvedl ukrajinský prezident. Ve svém pravidelném večerním projevu řekl, že Ukrajina očekává reakci USA.
Trump následně prohlásil, že dohoda s Putinem o neútočení na energetiku platila do neděle. „Bylo to od neděle do neděle,“ řekl novinářům šéf Bílého domu a dodal, že Putin podle něj dodržel slovo. Americký prezident zároveň zopakoval, že chce válku mezi Ruskem a Ukrajinou zastavit.
|
Ruský dron zaútočil na autobus u Dnipra, nejméně 15 lidí zemřelo
V Abú Zabí je na středu a na zítřek naplánováno další kolo přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, Ruska a USA o možném ukončení války. Zelenskyj v úterý v reakci na ruský vzdušný útok na síti X uvedl, že Rusové neberou diplomacii vážně a práce ukrajinského vyjednávacího týmu „se odpovídajícím způsobem upraví“.