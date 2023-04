Kreml si snaží podmanit mládež, Šaman v jeho službách zpívá o ruské krvi

„Víra, láska a Bůh jsou s námi. Nikdy nebudeme žít na kolenou. Pravda a síla je na naší straně. Náš národ hrdě vydrží všechno,“ zpívá Šaman v novém videoklipu k písni „MY“, jenž se na YouTube za týden od svého uvedení dočkal více než dvou milionů zhlédnutí.

Zatímco jiní ruští hudebníci museli kvůli svému odporu k válce emigrovat, například zpěvačka Alla Pugačevová či rockerka Zemfira, jednatřicetiletý Šaman se těší podpoře Kremlu. Na podzim se objevil na pódiu na Rudém náměstí po boku prezidenta Vladimira Putina, jenž líčil „vojenskou operaci na Ukrajině“ jako boj proti „satanskému“ Západu.

Šamanova nejznámější píseň „Jsem Rus“ se okamžitě stala neoficiální hymnou ruských ultranacionalistů. „Jsem Rus, na zlost celému světu. Jsem Rus, mými žilami proudí krev mého otce. Nemůžeš mě zlomit, protože jsem Rus,“ zní v jejím refrénu.

Jedna ze škol v Petrohradě svým žákům na jaře nařídila, aby se skladbu naučili a „posílili tak své vlastenectví“. Učitelka v Tatarstánu zase podle listu The Moscow Times song pouštěla dětem a žádala je, aby při slovech „Jsem Rus“ pumpovaly pěstmi do vzduchu. Když se jí několik žáků zdráhalo vyhovět, doporučila jim emigraci. „Ukažte pěst NATO,“ nabádala.

Skladba má na YouTube, který v Rusku na rozdíl od sociálních sítí Facebook a Instagram není blokován, přes dvaatřicet milionů zhlédnutí.

Šaman za svou tvorbu loni v říjnu obdržel hudební cenu. Na pódiu mu ji osobně předal zástupce šéfa Putinovy kanceláře Sergej Kirijenko.

„Hlas speciální vojenské operace“

Šaman, vlastním jménem Jaroslav Dronov, platil podle listu The Times před válkou za nepříliš úspěšného zpěváka. Do povědomí veřejnosti se dostal účastí v ruských verzích soutěží X Factor a Hlas. Ačkoli Šaman trvá na tom, že své poslední hity napsal sám, podle kritiků to není příliš pravděpodobné.

Zpěvákův vzestup přišel záhy po ruském vpádu na Ukrajinu. Jeho písně cílí zejména na mladou generaci Rusů, jejichž bezvýhradnou loajalitu si Kreml snaží zajistit, mimo jiné i přepisováním učebnic dějepisu či zavedením povinných hodin vlastenectví.

Další Šamanův hit s názvem „Povstaňme“ je věnován padlým ruským vojákům, kteří šli podle textu písně „zemřít za svobodu nikoli za medaile“.

Ruská státní televize skladbu „MY“ v dubnu označila za „hudební předlohu pro budoucnost ruské společnosti“. „Už nebude existovat žádné já. Bude existovat pouze my. To nám dodá sílu,“ prohlásila moderátorka Olesja Losevová.

Jiní si ale všimli, že jak text písně tak provedení videoklipu nápadně připomíná propagandu nacistického Německa. „Kdybych neznal kontext, pak bych si myslel, že jde o parodii na Hitlerjugend,“ uvedl někdejší poradce Kremlu a jeho současný kritik Marat Guelman s odkazem na mládežnickou organizaci nacistické strany.

„Šaman je velmi zajímavý fenomén z kulturního a sociologického hlediska. Není ale ojedinělý. Je pokračováním dlouhodobého vývoje ruské subkultury, nacionalistické a parafašistické,“ řekl listu The New York Times Ilja Kukulin, historik z Amherst College v americkém Massachusetts.

Šamanova vystoupení se neomezují pouze na Rusko. Coby „hlas speciální vojenské operace“, jak mu přezdívají prokremelská média, letos v lednu vystoupil na Ruskem okupovaných územích na Ukrajině, například ve městech Luhansk či Mariupol, kde bavil ruskou armádu.

Služba Kremlu se zpěvákovi vyplácí. Za vystoupení na státem organizovaných akcích si podle The Times může vydělat až pět a půl milionu rublů (1,5 milionu korun). A na ty je zván opravdu často. Jeho honoráře za soukromé koncerty pak začínají na třech milionech rublů (800 tisíc korun).