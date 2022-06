Ukrajinci zajali pilota Vagnerovců. Nevěřil ruské navigaci, vzal si garmin

Bitevník Su-25 sestřelili vojáci 72. brigády, a to přenosnou protiletadlovou střelou Igla. Akce se odehrála minulou sobotu nad Svitlodarskem na východě Ukrajiny. Pilot se katapultoval a padl do zajetí, poznamenal list Ukrajinska pravda.

„Fedorčuk při výslechu uvedl, že jeho cílem byl opěrný bod roty ukrajinských sil. Dříve bombardoval ukrajinská města. Fedorčuk velice doufá, že jej vymění (za ukrajinské vojáky v ruském zajetí). Uvědomuje si, že jako žoldnéři se mu může stát, že jej nezařadí do výměny zajatců, ale může být potrestán za své zločiny,“ uvedl Butusov.

Ruské letectvo má podle něj velké problémy s navigací. O tom svědčí i fakt, že Fedorčuk si s sebou do kabiny vzal vlastní navigační přístroj značky Garmin a chytrý mobil s navigačním programem, aby měl k dispozici přesnější údaje o své poloze, než mu skýtaly palubní přístroje.

Podle ukrajinského žurnalisty je to důkaz o tom, že ruský pilot nevěří ruskému navigačnímu družicovému systému Glonass a více důvěřuje americkému systému GPS, o který se opírá navigace Garmin.

„Bylo by zajímavé zjistit, kolik garminů používají ruské ozbrojené síly a zda Američané mohou sledovat jejich pohyb? Byla by to cenná data,“ poznamenal s tím, že kvůli velkým ztrátám už Rusko začíná najímat i piloty.

Bitevníky Su-25, určené k přímé podpoře pozemních sil, používalo svého času i československé, české a slovenské letectvo.

Andrej Fedorčuk na archivní fotografii se svou rodinou: