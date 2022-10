Stanné právo jako ukotvení ruské brutality. Putin už se bojí všeho, říká rusista

Co bude zavedení stanného práva na Ruskem okupovaných území – tedy v Chersonské, Záporožské, Doněcké a Luhanské oblasti – znamenat v praxi?

Znamená to, že ruská armáda získá mnohem větší pravomoci. Může brutálněji postupovat proti civilistům. Ale z faktického hlediska nevidím žádnou výraznou změnu, protože ruské úřady postupovaly brutálně už nyní.

Na místech, která byla osvobozena od ruské armády, lze vidět, že Rusové se s tamními obyvateli nemazali a kdo byl potenciálně nebezpečný, toho zlikvidovali. Nyní zřejmě dojde k výraznějšímu omezení svobod, lidé nebudou moci protestovat. Ale to nemohli ani předtím. Nebylo možné jen tak vyjít na ulici s ukrajinskou vlajkou, zatímco kolem hlídkovali vagnerovci (žoldáci z polovojenské Vagnerovy armády, pozn. red.). Z faktického hlediska to tedy není velká změna, je to jakési zákonodárné ukotvení toho, co se tam odehrává.