Zničili jsme systémy S-300, chlubí se Rusko. Ty naše to nejsou, říkají Slováci

„Ruská propaganda šíří lži, že obranný systém ze Slovenska S-300 je zničený. Chci upozornit, že jde o nepravdivé informace a průvodní videa či fotografie jsou staršího data. Ukrajinská strana nám už také oficiálně potvrdila, že jde o dezinformace,“ uvedl slovenský premiér na Facebooku.

Reagoval tak na nedělní informaci ruského ministerstva obrany, že ruské síly zničily odpalovací zařízení systému S-300 ve Starobohdanivce v Mykolajivské oblasti a na vojenském letišti v Čuhujivu v Charkovské oblasti. Na pondělní ruské tvrzení Kyjev ani Bratislava zatím nereagovaly.



Konašenkov podle agentury TASS v pondělí sdělil, že zničené zařízení bylo ukryté v hangáru a ruské údery zasáhly čtyři odpalovací systémy S-300 a také až 25 příslušníků ukrajinských ozbrojených sil.



Slovensko Ukrajině svůj systém protivzdušné obrany S-300 darovalo. Hegerova vláda si za to od opozice vysloužila kritiku. Všechny obavy však jak premiér, tak prezidentka Zuzana Čaputová mírní s tím, že země nezůstane nechráněná. Armáda totiž disponuje jedním systémem Patriot a další je na cestě.

„Darováním obranného systému S-300 pomáháme snížit počet civilních oběti tragického konfliktu na Ukrajině, o to přece v této chvíli každému člověku musí jít. Nejde o zbraň, která by ohrozila Rusko a jeho území. Jiné státy dodávají tanky, drony, bojová vozidla a nestaly se ruským terčem. Dodáním obranného systému se jím nestáváme ani my. Pokud je zájmem Ruska to, co dnes vidíme v Buči, Boroďance, V Kramatorsku, pak je správně, že my jsme pomohli obraně Ukrajiny,“ napsala prezidentka.

Heger pak kritizujícím lídrům opozice Robertu Ficovi a Peteru Pellegrinimu vzkázal, že jednají „v zájmu Ruska a podporují porážku Ukrajiny“. „Kdo viděl strašný masakr před stanicí v Kramatorsku, ví, o čem mluvím. Těmto pánům není líto obětí, nevinných civilistů, žen ani dětí. Není jim líto umučených, zničených osudů a zničených obydlí,“ prohlásil.

„Jsou to demoralizovaní lidé, kteří se zpronevěřili lidskosti, míru i demokracii. Jsou skvrnou na obrovské solidaritě, kterou dnes žije Slovensko a dělá ho morálně lepším. Páni Fico, Pellegrini, zařadili jste se do houfu evropských extremistů. Odejděte ze slovenské politiky a běžte do té ruské. Tam patříte,“ dodal.

Moskva hlásí i další úspěchy

Ruská armáda dále podle agentury TASS hlásí sestřelení dvou ukrajinských letounů Su-25 u města Izjum a také zničení devíti tanků, pěti salvových raketometů Grad a zabití přes 60 bojovníků na Donbase.



Celkem od začátku „zvláštní vojenské operace“, jak Moskva nazývá vojenskou invazi na Ukrajinu, hlásí ruské vojsko mimo jiné zničení 2 079 ukrajinských tanků a obrněných vozidel, 441 dronů či 239 salvových raketometů, 129 letadel, 99 vrtulníků, 243 systémů protivzdušné obrany nebo 909 děl a minometů.



Podobné informace uváděné oběma válčícími stranami nelze nezávisle ověřit. Ukrajinská strana údaje o ztrátách svých ozbrojených sil neuvádí a zdrženlivá je ohledně ruské armády i Moskva.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov však minulý týden v rozhovoru se stanicí Sky News připustil, že Rusko na Ukrajině utrpělo „značné ztráty“, i když Moskva zatím oficiálně potvrdila „jen“ 1 351 padlých vojáků.