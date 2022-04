Rusové by mohli k dalším útokům nastoupit z Podněstří, obává se Kyjev

Ruské síly by mohly k podpoře své další ofenzivy na Ukrajině použít území separatistické proruské republiky Podněstří. Ve středu to uvedl generální štáb ukrajinské armády, podle kterého by Rusko z Podněstří mohlo podporovat útok do oblasti řeky Jižní Bug, tedy na sever od významného ukrajinského přístavu Oděsa.