Okupantům se s „Potěmkinovými“ školami nedaří, nechtějí tam učitelé ani děti

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Začátek nového školního roku se Rusku na okupovaných územích na Ukrajině nevydařil podle představ. V Primorsku v Záporožské oblasti otevřela kvůli nedostatku učitelů jen polovina z tuctu místních základních škol. Podobný problém přiznala také správa obsazeného Melitopolu.

Kreml se přitom snažil volná místa do poslední chvíle obsadit. Mnohé ředitele a učitele chtěl ke spolupráci přimět pomocí výhrůžek i úplatků. Situace dokonce vedla jednoho z hostů ruské státní televize k úvaze, že nepoddajní ukrajinští pedagogové by zasloužili převýchovu v pracovních lágrech.

„Proruští úředníci obtěžovali ředitelku naší školy, dokonce vtrhli do jejího domu. Chtěli ji vyděsit, protože se blížilo 1. září a oni nemohli najít žádné učitele,“ popsala učitelka dějepisu Viktoria Žibrová z okupovaného Berestove. Z města společně se skupinou kolegů uprchla poté, co okupanti zakázali lidem na školách hovořit ukrajinštinou nebo užívat jiné než ruské učebnice.

Ukrajinská vláda podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) nadále platí učitelům dvě třetiny jejich platů, a to právě s cílem zabránit jejich spolupráci s Rusy z finanční nutnosti. Ne všude se ale k lidem peníze nyní dostanou.

Školení v Rusku včetně politické indoktrinace

Některé ukrajinské učitele, kteří k součinnosti (ať už dobrovolně či nedobrovolně) svolili, pak podle RFE okupanti odvezli do Ruska na speciální školení. To zahrnovalo nejen úvod do nových ruských školních osnov, doplněných o „hodiny vlastenectví“, ale také politickou indoktrinaci.

Rusové v reakci na okolnosti rovněž zavedli další opatření, mimo jiné brání pedagogům v přechodu na území pod kontrolou Kyjeva, snaží se „naverbovat“ učitele v důchodu nebo najímají místní obyvatele bez řádné kvalifikace. V Primorsku se tak na seznamu vyučujících objevil například pravoslavný kněz nebo muž, jenž se živil prodejem kořalek.

Moskva rovněž od června poptává ruské učitele, kterým za přestěhování na okupovaná území nabízí až 140 tisíc rubů (57 tisíc korun) měsíčně, přičemž jejich průměrná mzda v zemi je kolem 43 tisíc rublů (18 tisíc). Ruští představitelé tvrdí, že na nabídku kývlo asi 600 pedagogů.

Ruská státní televize navzdory vzdoru líčí vzdělávání v obsazených oblastech idilicky a divákům nabízí záběry usmívajících se žáků. „Je to Potěmkinova vesnice. Prázdná fasáda, která má oklamat ruské občany,“ komentoval to Oleksandr Spivakovskij, rektor Chersonské státní univerzity.

Putin chtěl podplatit i rodiče

Problém nemají okupanti pouze s učiteli, ale také s rodiči. Podle ukrajinské vlády žije na obsazených oblastech asi 120 tisíc dětí.

Ruský prezident Vladimir Putin krátce před začátkem školního roku oznámil, že zaplatí jednorázovou částku deset tisíc rublů (čtyři tisíce korun) všem rodinám v okupovaných regionech, které zapíší své děti do škol kontrolovaných Moskvou. Tam samozřejmě platí její učební plán, jenž mimo jiné popírá existenci samostatné ukrajinské historie či kultury.

Řada rodičů částku podle RFE odmítla a své děti raději vzdělávají doma či prostřednictvím online kurzů nabízených ukrajinskými školami (pokud mají internetové připojení). „Cílem Ruska je zničit ukrajinskou kulturu a vzdělání a přepsat historii,“ uvedl Jurij Sobolevskij z Chersonské regionální rady.

Rodiče se nyní obávají, že se je okupační úřady pokusí k posílání dětí do škol přinutit. V některých regionech se rozšířila fáma, že by lidé mohli přijít o opatrovnictví svých dětí, pokud je do škol nebudou posílat. Jinde údajně hodlají ruští úředníci sáhnout k pokutám, kterými si rodiče podrobí.