Nebezpečí pod hladinou. Ukrajinci chtějí dostat munici z vody, než začne léto

„Přiletěl a nevybuchl,“ ukazuje Roman Horjak minometný náboj, který potápěči vylovili z menší nádrže v Hostomelu nedaleko ukrajinské metropole. „Pokud na něj šlápnete, může či nemusí vybuchnout v závislosti na stavu rozbušky,“ líčí Horjak, jež velí skupině podvodních sapérů.

Když Rusové koncem března z Kyjevské oblasti odtáhli, Ukrajinci se okamžitě zaměřili na odminování půdy. „Nyní začínáme s jezery a dalšími vodními plochami,“ říká jednatřicetiletý Horjak, jehož tým spadá pod Státní službu pro mimořádné události (DSNS).

V řekách pak působí další skupina, již však řídí národní policie a místo výbušnin se zaměřuje na špiony a sabotéry, kteří by z úkrytů v bažinách a na odlehlých ostrůvcích mohli pomáhat nepříteli.

Obě skupiny podle Horjaka nyní pracují v „naprosto surrealistickém prostředí“. Kyjevská přehrada na řece Dněpr, za normálních okolností plná motorových člunů, vodních skútrů a koupajících se dětí, zeje prázdnotou. Stejně tak i další příměstské vodní plochy, které byly v letních dnech oblíbenými místy odpočinku.

Lidé mají na základě stanného práva přísně zakázáno plout na vodních cestách vlastními plavidly, úředníci je rovněž odrazují od návštěv pláží. Většina obyvatel si dává podle Horjaka pozor, neboť si je dobře vědoma desítek tisíc min i nevybuchlé munice, která zde po okupantech zbyla.

„Pravidla jsou namístě. Nemůžeme spoléhat na to, že všichni budou rozumní ohledně rizik. Existuje řada příběhů o lidech, kteří se vydali hledat nevybuchlou munici s cílem přidat si ji do sbírky nebo se ji dokonce pokusili odpálit,“ řekl listu The Washington Post (WP) Horjak.

„Lovení“ munice po slepu

Jeho tým v Hostomelu nedávno dokončil svůj úkol. „Může se zdát, že proces podvodního odminování je klidná práce, ale v hostomelské nádrži to tak není. Je tam nulová viditelnost, zápach a dno je pokryto mušlemi, pracovali jsme v podstatě naslepo,“ popsal čtyřicetiletý potápěč Denys Borbit.

Pyrotechnici před začátkem koupací sezóny vyčistili také vodní plochu u vsi Horenka, kde se v prvních dnech invaze rovněž odehrály těžké boje.

„Nejprve používáme sonar, jenž odhalí změny na dně. Poté tam vyšleme podvodní drony, které místo natočí na kameru. Následně se tam vydá potápěč, a pokud skutečně najde munici, vytáhne ji. Nalezené věci pak odvážíme na střelnici, kde je likvidujeme odpálením,“ popsal Mykola Didyk z DSNS.

Přestože Horjakovou specializací je odstraňování nevybuchlé munice pod vodou, v předchozích měsících pomáhal také na souši, zejména v okolí měst Buča a Irpiň, které se staly synonymem ruských zvěrstev na Ukrajině.

„Prohledávali jsme školy, vodovody, dětská hřiště i domovy lidí, kteří se po osvobození vracejí. Pracovali jsme na balistických střelách, dělostřeleckých granátech, minách i ručních granátech. Dříve jsem dělali hlavně na munici z druhé světové války,“ uvedl Horjak.

Podle toho si snaha zlikvidovat nebezpečné pozůstatky bojů vyžádala také lidské životy. „V naší jednotce naštěstí k žádné nehodě nedošlo. Bohužel naši kolegové zaznamenali zranění i úmrtí pracovníků,“ konstatoval.

Aleksandr Bahrij, šéf odminování v DSNS, listu The Times řekl, že ukrajinští specialisté od začátku invaze zneškodnili přes 122 tisíc kusů výbušných zařízení včetně dvou tisíc leteckých bomb. „To je víc, než bychom vyklidili za jediný rok,“ řekl.

Bahrij se domnívá, že odminovat bude zapotřebí až 300 tisíc kilometrů čtverečních – polovinu země. „Bude to trvat léta,“ dodal. Ukrajinská armáda odhaduje celkové náklady na odstranění munice až na 250 miliard dolarů.

Hledáme nezvané hosty

Hlídkování na řekách je podle dvaačtyřicetiletého Andrije Karpyně, šéfa policejního oddělení dohlížejícího na ukrajinské vodní cesty, o něco příjemnější práce než ta potápěčů. Nikoli však snadná.

„Rusové zničili naše klidné prostředí. Normálně bychom nyní na Dněpru viděli stovky lodí s lidmi užívajícími si léto. Teď hledáme místa, kde se mohou schovávat ruští sabotéři. A těch míst je mnoho,“ říká Karpyna.

Součástí jedné z hlídek na Dněpru je čtyřicetiletý operátor dronu Sergej Ušinskij, který s pomocí zařízení pomáhá prohledávat říční ostrovy.

„Když máme jít na břeh, ne pokaždé máme záruku, že je tam jeden člověk, kterého vidíme z lodi. Může tam být celá ozbrojená skupina,“ líčí s tím, že nedávno jeho tým na narazil na nelegální rybářské sítě. „Dnes to ale není něco, co bychom řešili. Hledáme nezvané hosty,“ uzavřel.