Ruské děti po mobilizaci nemá kdo učit. Učitelé mizí v armádě či zahraničí

Devětatřicetiletý Andrej, jenž učí fyziku na soukromé škole v Petrohradu, se po vypuknutí invaze na Ukrajině rozhodl zůstat v Rusku, přestože by raději odešel. „My, učitelé, jsme zůstali v Rusku, abychom připravili děti. Když se totiž změní režim, tohle všechno padne na jejich bedra,“ míní.

Když ale prezident Vladimir Putin vyhlásil 21. září částečnou mobilizaci, riziko už bylo příliš velké. Andrej o tři dny později překročil hranici s Gruzií. „Nejsem sám. Osmdesát procent učitelů z mé školy chce v blízké době odejít. Správci řeší, jestli školu nebudou muset zavřít,“ uvedl.

„Aby toho nebylo málo, letos se do školy zapsalo více studentů než obvykle,“ popsal nezávislému ruskému serveru Verstka.

Poptávka po soukromých školách stoupla poté, co úřednici na veřejných školách od nového školního roku zavedli „lekce vlastenectví“, na nichž se děti mimo jiné učí o důležitosti „speciální vojenské operace“ na Ukrajině, lásce k národu a vlasti nebo o nebezpečí ze strany Západu.

Mobilizace si vybírá daň na všech ruských školách, bez ohledu na to, zda jsou státní či privátní. Okamžitě po oznámení odvodů začaly z různých koutů země přicházet informace o pedagozích, kteří obdrželi povolání přímo ve školách. Učitel na Kamčatce se pak podělil o svůj příběh, kterak obdržel povolávací rozkaz před celou svou třídou během vyučování.

„Rozhodl jsem se odejít, jakmile jsem se dozvěděl, že učitelé nedostanou výjimku z mobilizace. Tři učitele z mé školy už armáda povolala,“ řekl Verstce učitel anglického jazyka Dmitrij z ruské Ťumenské oblasti.

Z Ruska od vyhlášení částečné mobilizace podle ruských médií odešlo do zahraničí nejméně 700 tisíc lidí, zejména mužů.

Ruské ministerstvo obrany mlčí

Jurij Varlamov, šéf ruského učitelského svazu Učitel, serveru Meduza řekl, že na některých školách dosáhl nedostatek učitelů tak kritického bodu, „že prostě není, kdo by studenty učil“.

„V mnoha školách je každý týden nenaplněno 100 až 120 hodin vyučování. Není nikdo, kdo by nahradil učitele, kteří odešli. V některých případech jsou z rozvrhu vyškrtnuté celé předměty. Zatím není jasné, k čemu to povede, ale rozhodně to nebude nic veselého,“ uvedl Varlamov.

Svaz kvůli situaci apeloval na prezidenta Putina a ruskou vládu, aby učitele z mobilizace vyňala. „Tisíce studentů zůstaly bez učitelů. Nemáme nikoho, kdo by je nahradil,“ napsali členové odborů.

„Denně dostávám několik desítek zpráv o mobilizaci učitelů,“ uvedla Jana Lantratovová ze vzdělávacího výboru Státní dumy. „Máme katastrofální nedostatek učitelů, zejména mužů. Muži-učitelé mají cenu zlata,“ uvedla.

Kvůli situaci požádala ruského ministra obrany Sergeje Šojgua, aby udělil učitelům základních a středních škol výjimku z mobilizace. Její výzva, stejně jako žádost odborů, nicméně zůstala bez ministrovy odpovědi.

Děti některé učitele „zachránily“

Náhlá krize vedla k tomu, že úřadům píší s prosbami o „ušetření“ pedagogů také samotní žáci. Psaní jsou podle Meduzy záměrně vytvořená tak, aby nekritizovala válku na Ukrajině ani nevinila vládu z problémů.

Studenti z Lycea v Pskově se v září obrátili na guvernéra regionu s prosbou, aby jim armáda vrátila mobilizovaného učitele dějepisu Ilju Kazanceva.

„Jsme si jisti, že se náš učitel bude stydět za naši výzvu k vám, protože je to skutečný muž a je připraven bojovat. Domníváme se ale, že jeho skutečným bojem za vlast je jeho učitelská kariéra. Ve třídě zvítězí tak, že přinese lásku k vlasti mezi nás,“ napsali studenti. Ruská státní média poté informovala, že pedagog se do školy skutečně vrátil.

Podobnou žádost obdržel také předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin, kterého studenti z Moskevské školy č. 1788 požádali o výjimku pro svého učitele matematiky a informatiky Aidara Achmetšina. „Plně souhlasíme s rozhodnutím prezidenta Putina, ale myslíme si, že absence vzdělávání v IT je v rozporu se zájmy naší vlasti,“ napsali žáci.