Roj Su-57 nad Ukrajinou. Rusko hlásí nasazení svých nejmodernějších letounů

Letouny, které mají být protiváhou amerických „neviditelných“ stíhaček, při misi využily skutečnosti, že nepřátelské radiolokátory je mohou jen obtížně zachytit. Roj letounů byl propojen informační sítí, zvyšující efektivnost strojů. Další podrobnosti zdroj neprozradil.

Deník Moskovskij komsomolec na svém webu připomněl, že zprávy o nasazení Su-57 do bojů na Ukrajině se objevily v médiích i v květnu a březnu, dosud však nebyly oficiálně potvrzeny. Letoun byl poprvé vyzkoušen v bojových podmínkách v roce 2018 v Sýrii, kde Kreml podporuje vládu prezidenta Bašára Asada proti povstalcům. Oba letouny v Sýrii vydržely jen dva dny.

Až do roku 2017 se pro stroj, který má být ruským protějškem amerických stíhaček F-22 Raptor, používalo tovární označení T-50 či zkratka vývojového programu PAK-FA coby „perspektivní letecký systém frontového letectva“. „Je rozhodnuto, letoun je pojmenovaný, jako děťátko po porodu. Odteď mu budeme říkat Su-57,“ prohlásil před pěti lety velitel letectva Viktor Bondarev.

Hlavním zadáním Su-57 je zajistit vzdušnou nadvládu ve stanovené oblasti, k čemuž má napomoci obtížná zjistitelnost radary a infračervenými čidly a schopnost dosahovat nadzvukové rychlosti bez přídavného spalování. Stroj se má také vyznačovat mimořádnou obratností, novou avionikou a radarem umožňujícím útočit na vzdušné i pozemní cíle za jakéhokoli počasí a v jakékoli době. Ke startu i k přistání mu mají stačit poměrně krátké dráhy.

Vzhledem k pověstné nekvalitě ruské výroby budou ruští piloti rádi, když Su-57 alespoň částečně přesáhne svými výkony konvenční a zavedené Su-35. O stíhačky páté generace projevila zájem Indie, později však z projektu vycouvala. V únoru ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že první stíhačky budou dodány do tří let a do pěti bude zahájena sériová výroba.

Prototyp „neviditelné“ ruské stíhačky se poprvé vznesl do vzduchu 29. ledna 2010, více než deset let po F-22 Raptor. Mezitím se vyrobily skoro dvě stovky Raptorů, které Spojené státy nedodávají ani svým nejbližším spojencům. USA ve spolupráci s dalšími zeměmi vyvinuly a zavedly do výzbroje lehčí doplněk Raptoru, stíhačku F-35.