Ukrajina zahájila částečnou evakuaci Kupjansku, místní se bojí návratu Rusů

Šéf vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov řekl, že zmínění lidé se evakuují do bezpečnější části regionu. Podle úřadů je nyní v Kupjansku přes 800 dětí, okolo 720 invalidů a 140 lidí s omezenou pohyblivostí, informuje agentura Interfax Ukrajina. Syněhubov uvedl, že ruská armáda ostřelovala několik míst, včetně Kupjansku, z raketometů.

V Kupjansku, který leží asi 100 kilometrů na jihovýchod od Charkova, žilo před začátkem ruské invaze asi 30 tisíc lidí. Ruské jednotky ho brzy obsadily, loni v září je během bleskové protiofenzivy z města, jež je důležitou dopravní křižovatkou, vytlačila ukrajinská armáda. Ruské síly, posílené díky mobilizaci, však v oblasti útoky obnovily.

Někteří obyvatelé se listu The Guardian svěřili s obavami, že město by mohlo znovu padnout do rukou nepřítele. „Bojím se o města podél východní fronty. Bachmut se během měsíců proměnil v trosky. Může se to stát i tady,“ popsala šedesátiletá Natalija Ivanovna, zatímco na jedné z ulic Kupjansku čekala ve frontě na teplé jídlo zdarma.

Situace ve městě se v posledních čtrnácti dnech vyostřila společně s tím, jak se ruská armáda snaží postupovat na severním konci frontové linie. Na Kupjansk dopadají dělostřelecké granáty a rakety systému S-300.

„Během předchozích dvou týdnů tu začalo být mnohem hlučněji. Občas se třese celý dům. Lidé se bojí. Někteří už kvůli situaci raději odešli,“ říká pětačtyřicetiletá zdravotní sestra Iryna Viktorijevna, která v Kupjansku prožila sedmiměsíční okupaci i podzimní osvobozující bitvu.

„Bojíme se, že budou brutálnější než předtím“

Z města v předchozích dnech evakuačním autobusem odjela pětapadesátiletá Světlana Talalajenková s dvaadvacetiletou dcerou Violettou. „Zůstaly jsme v Kupjansku celou dobu okupace, ale poslední dny jsou už příliš. Máme poškozená okna a střechu, duševně to bylo moc těžké,“ líčí Talalajenková.

Podle ní ruská munice dříve dopadala mimo město. „Nyní dopadá přímo v našem sousedství. Myslím, že pokud se Rusové vrátí, budou se k nám chovat hůř než předtím,“ dodává Talalajenková, která je nyní v Charkově.

Život ve městě navzdory strachu pokračuje dál. V centru stojí lidé ve frontě před bankovním automatem, chodí nakupovat potraviny do obchodu a čekají na autobusových zastávkách.

Vitalij, jenž si nepřál uvést své příjmení, na trhu prodává sušené ryby a lahvové pivo 300 metrů od místa, kde před hodinou přistál granát. „Bylo to, jako by země poskočila. Bylo to děsivé. Ale zůstal jsem ve svém stánku. Co jiného se dá dělat?“ ptá se.

Starosta Kupjansku Andrij Besedin zůstává na místě. „Nevím, o co se Rusové snaží, ale my zůstáváme na svých pozicích. Rusové útočí na civilní infrastrukturu,“ uvedl. „Ostřelování přibývá a obětí je více, proto se nyní zaměřujeme na evakuaci dětí a osob se zdravotním postižením. Doufali jsme, že hrozba po podzimu pomine a budeme se moci pustit do obnovy jako ostatní osvobozená města,“ líčí.

Viktorijevna zůstává optimistická. „Nevěřím, že se vrátí. Budeme je pronásledovat. Vyženeme je až k Sachalinu (ruskému tichomořskému městu,“ říká zdravotní sestra odhodlaně.