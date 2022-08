Výbušný koktejl. Kreml verbuje prapory z regionů, mohou se obrátit proti němu

„Během dvou dnů projevilo zájem více než 800 mužů ve věku od osmnácti do padesáti let,“ tvrdí náborář Alik Kamaletdinov z ruského Baškortostánu, jenž v květnu na platformě VKontakte vyzval místní muže, aby se přihlásili k baškirskému praporu a zamířili do bojů na Ukrajině. Zájem byl tak enormní, že úředníci v červnu oznámili vytvoření druhého batalionu.

Rusko na začátku šestého měsíce invaze trpí stále naléhavějším nedostatkem vojáků a oblastní jednotky složené z narychlo vycvičených dobrovolníků motivovaných penězi se zdají být součástí jeho snahy o nalezení kusého řešení. Příkladu Baškortostánu už následovalo čtrnáct dalších regionů, včetně Tatarstánu, Čuvašska či Přímorského kraje.

Analytici nicméně varují, že údržba těchto praporů bude velmi nákladná a hrozí jim značné ztráty. „Tyto jednotky budou zřejmě produkovat vojáky nižší kvality, ale se mzdami blízkým profesionálům,“ uvádí americký Institut pro studium války . Ruská armáda podle něj počítá s tím, že muže z regionů pošle válčit po třiceti dnech výcviku.

Hlavní město Baškortostánu Ufa leží asi 1 400 kilometrů od Moskvy:

Zatímco prapory z Baškortostánu čekají na nasazení, na Ukrajině už válčí regionální jednotky z Čečenska či Severní Osetie. Podle baškirského opozičníka Ruslana Gabbasova to byli právě Čečenci loajální svému vůdci Ramzanu Kadyrovovi, kteří inspirovali vytvoření baškirských praporů.

„Hlavní představitel Baškirska Radij Chabirov žárlí na Kadyrovovu slávu a vliv. Myšlenku na vznik praporů prosadil, aby se přiblížil ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a získal jeho důvěru,“ domnívá se.

Nejistá loajalita

Náborář Kamaletdinov nemá pochyb, že v baškirských praporech bude vysoká morálka, neboť „muži budou bojovat po boku svých krajanů“. Taková soudržnost ale může pro Kreml paradoxně představovat problém. Rekruti ruské armády byli od 19. století v jednotkách záměrně mícháni s těmi z dalších oblastí, aby se zajistila jejich loajalita centrální vládě, nikoli regionální.

„Jde to radikálně proti celé tradici ruských sil. Jednotky vytvořené na základě sdíleného původu představují nebezpečí. Když jsou jednotky smíšené, pak může být neloajalita potlačena obrácením celého útvaru proti neloajálnímu vojákovi. Ale zde se může celá jednotka obrátit proti veliteli,“ řekl listu The Moscow Times ruský armádní expert Pavel Luzin.

Regionální bataliony budou podle Luzina nejen náchylnější ke vzpourám, ale rovněž mohou ve svých regionech vyvolat po návratu domů politickou nestabilitu. „Tito vojáci by si mohli po návratu myslet, že je moskevská vláda donutila bojovat za své hloupé cíle a bere je za poslušné kolonizované domorodce. Je to opravdu výbušný koktejl,“ domnívá se.

Astronomické odměny

Zdá se však, že Kreml je ochoten to riskovat. Pokud každý z 85 federálních subjektů země zajistí alespoň jeden prapor o 400 mužích, mohlo by to znamenat 34 tisíc nových bojovníků na ukrajinské frontě. A Moskva je nutně potřebuje. Kreml údaje o ztrátách tají a dosud přiznal jen 1 351 padlých, podle odhadů analytiků ale ve skutečnosti přišel už o nejméně 25 tisíc mužů.

Všeobecná mobilizace ale zatím není ve hře. „Pro Kreml, prezidenta Vladimira Putina, by mobilizace představovala obrovské riziko,“ řekl v rozhovoru s iDNES.cz armádní expert Lukáš Visingr, podle něhož by to znamenalo obrovské logistické komplikace, přesuny milionů lidí a mohlo by to vyvolat zásadní odpor mladé generace.

Rusko se muže do regionálních praporů snaží nalákat na astronomické odměny, mnohonásobně vyšší, než jsou průměrné mzdy v jejich bydlišti.

Podle Kamaletdinova příspěvku si mohou ti, kteří vstoupili do baškirských praporů, vydělat 200 tisíc rublů (80 tisíc korun) měsíčně. Za aktivní účast v bojích pak mají nárok na dalších osm tisíc rublů denně (tři tisíce korun). Představitelé Baškortostánu se navíc zavázali, že rekrutům vyplatí dodatečný vstupní bonus 200 tisíc rublů. Průměrná mzda v hlavním městě Ufa přitom činí 15 až 20 tisíc rublů (osm tisíc korun).

„Hlásí se většinou lidé, kteří nutně potřebují peníze a jsou starší 40 let,“ konstatoval aktivista Gabbasov. Efektivita těchto mužů v boji proti vysoce motivované ukrajinské armádě je podle Luzina sporná. „Jejich nasazení zřejmě nezmění trajektorii války,“ domnívá se. Podle MT se nasazení obou praporů z Baškortostánu očekává v následujících dnech.