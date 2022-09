Gruzie se bojí prchajících Rusů. My k sobě nikoho nepustíme, vzkazuje Pobaltí

„Rusové, kteří přicházejí do Gruzie, by neměli zapomenout, že přicházejí na místo, které je pod útokem jejich země,“ myslí si Data Lapauri, jenž v centru gruzínské metropole Tbilisi vlastní bar Dedaena.

Do Gruzie od vypuknutí invaze zamířilo už nejméně 300 tisíc Rusů a po ohlášení mobilizace sem vyrazily tisíce dalších. Na sociálních sítích kolují záběry z hranice mezi Ruskem a Gruzií, před níž se ve středu vytvořila dlouhá kolona. Veškeré letenky z Ruska do Tbilisi jsou vyprodané.

Ačkoli většina Gruzínců nemá podle listu The Moscow Times (MT) s přítomností Rusů, kteří sem často prchají kvůli svým protivládním názorům či ekonomické krizi, problém, jiné to vážně zneklidňuje a konflikt na Ukrajině jim bolestně připomíná rusko-gruzínskou válku z roku 2008.

Některé gruzínské podniky od ruských zákazníků začaly vyžadovat potvrzení, že nepodporují Vladimira Putina a jeho invazi. Jedním z nich je i Dedaena. Ruští občané, kteří chtějí vstoupit, musí vyplnit online formulář a souhlasit s prohlášeními jako „Odsuzuji ruskou agresi na Ukrajině“.

Bar návštěvníky rovněž žádá, aby pokud možno nemluvili rusky a v opilosti „nerozpoutávali politické diskuse“. „Bylo by extrémní říct, že lidé určitého národa tu nejsou vítáni. Ale nechci mít v podniku někoho, kdo podporuje Putina. Nechceme obsluhovat okupanty,“ říká Lapauri.

Někteří sáhli k tvrdším krokům – nejslavnější noční klub v zemi Bassiani Rusům vstup zcela odepřel. Gruzínská banka v březnu od Rusů, kteří si u ní chtěli otevřít účet, vyžadovala podpis formuláře, že „odsuzují ruskou agresi v Gruzii a na Ukrajině“. Od kroku ale později upustila.

Rusové jsou neomalení, stěžují si podniky

Lapauri tvrdí, že opatření ve svém podniku zavedl kvůli rostoucímu počtu případů špatného chování ze strany ruských zákazníků. „Je to způsob, jak v baru udržet přátelské prostředí. Je běžné, že Rusové přijdou a automaticky požadují služby i menu v ruštině nebo chtějí platit v rublech. Někdy jsou agresivní, jako by jim to tu patřilo,“ míní Lapauri.

Podle něj však do baru chodí mnoho Rusů, kteří s vyplněním formuláře nemají žádný problém. Ti, kterým to vadí, nicméně na internetu zahájili proti baru kampaň a zaplavili ho na Googlu negativními recenzemi.

Řada Rusů žijících v Gruzii se podle MT totiž domnívá, že podobná opatření porušují jejich práva. „Taková opatření jsou nepřijatelná, odporují mezinárodním zákonům. Jakákoliv diskriminace na základě národnosti nebo politických názorů je neakceptovatelná,“ řekla listu ruská občanka Uljana Kalininová, která se do Gruzie přestěhovala roku 2017. „Je to podněcování nenávisti v zemi, kde všichni žijeme,“ dodala.

„Mohli by je přijít zachránit jako na Ukrajině“

Zatímco někteří Gruzínci si stěžují na ruskou aroganci, jiní zdůrazňují, že ruská komunita může představovat hrozbu pro bezpečnost i politickou stabilitu čtyřmilionové země. V červenci vyšlo najevo, že ruská tajná služba FSB vyslala do Gruzie své agenty, aby zde špehovali ruské exulanty.

„Obávám se, že kvůli velkému počtu Rusů může dojít k provokaci ze strany Kremlu,“ myslí si Gruzínka Nina, jež nechtěla uvést své příjmení. „Lidé sem přijdou, začnou si kupovat byty, mají povolení k pobytu, neučí se gruzínštinu a pak... kdo ví. Co když sem Rusko přijde chránit své lidi podobně, jako to dělá na Ukrajině,“ dodala žena.

Jestli gruzínská vláda v reakci na novou vlnu ruské emigrace přijme nějaká opatření, zatím není jasné. Někteří místní politici již od zahájení invaze volají po zavedení víz pro ruské turisty. Na začátku září se rovněž objevila zpráva, že gruzínští pohraničníci častěji znemožňují Rusům vstup do země, a to včetně opozičních aktivistů a novinářů.

K nám rozhodně ne, vzkazují Rusům z Pobaltí

Zatímco Gruzie ve vztahu k prchajícím Rusům zatím mlčí, pobaltské země ve středu večer oznámily, že jim útočiště poskytovat nebudou. „Lotyšsko nebude vydávat humanitární ani jiné druhy víz ruským občanům prchajícím před mobilizací a nezmění ani stávající omezení vstupu do Lotyšska pro ruské občany,“ uvedl lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkévičs.

Pobaltské státy a Polsko začátkem týdne začaly odmítat ruské turisty s tím, že by neměli cestovat, když jejich země válčí s Ukrajinou. „Odmítnutí plnění občanských povinností v Rusku nepředstavuje důvod pro udělení azylu v jiné zemi,“ uvedl estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu.

Litevský ministr obrany Arvydas Anušauskas řekl, že Litva zvýšila úroveň připravenosti armádních sil rychlé reakce, aby „zabránila jakýmkoli provokacím z ruské strany“. „Protože mobilizace Ruska bude provedena i v Kaliningradské oblasti v našem sousedství, nemůžeme jen přihlížet,“ napsal.

Evropská komise ve čtvrtek odpoledne uvedla, že rozhodnutí, zda vpustit na své území lidi přicházející z Ruska, je na každém členském státu. „Unijní státy by měly vždy zaručit vstup lidem žádajícím v EU o azyl a jejich žádosti pak individuálně posoudit,“ uvedla její mluvčí.