Rusko verbuje muže z afghánských speciálních sil. Nemáme co ztratit, líčí

Až třicet tisíc členů komanda Afghánské národní armády se ocitlo v nebezpečí poté, co se Američané loni v srpnu po devatenácti letech stáhli z Afghánistánu a vládu převzali tálibánci. Když se režim zhroutil, Západ evakuoval do bezpečí jen pár set členů těchto jednotek. Několik tisíc vojáků uprchlo do sousedních zemí. Mnoho těch, kteří ve vlasti zůstávají, se ze strachu z odplaty Tálibánu skrývá.