Rusko trestá focení hrobů jako vlastizradu. Jsou za tím Ukrajinci, tvrdí FSB

Ruská služba FSB kvůli focení hrobů v posledních týdnech zasahovala v Jaroslavské a Tomské oblasti. Koncem června tam zadržela několik lidí a obvinila je z vlastizrady s tím, že pro Ukrajinu shromažďovali informace.
Nejnovější případ se týká osmačtyřicetiletého muže, kterého jaroslavské úřady v pátek obvinily, že od října 2024 pravidelně chodil na pamětní hřbitov, tajně fotografoval a natáčel hroby ruských vojáků a materiál následně předával ukrajinským zpravodajským službám. Za vlastizradu mu podle portálu The Moscow Times hrozí až doživotní vězení.
FSB tvrdí, že ukrajinští zpravodajci lidem za fotografie nabízeli také peníze. V Tomské oblasti to bylo údajně dvacet tisíc rublů (5 400 korun) za sto snímků a až sto tisíc rublů (27 tisíc korun) za 400 snímků.
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Jeden případ řeší také vyšetřovatelé v Jekatěrinburgu. Úřady tu v červnu zadržely ženu, která podle nich posílala Ukrajincům fotografie hrobů ruských vojáků a za každý snímek dostávala 80 rublů (22 korun).
Obvinění z vlastizrady proti ní úředníci nakonec nevznesli, zpřísnili ale dohled na hřbitovech a instalovali tam varovné cedule.
„Podvodníci mohou fotografie využít k výrobě deepfake videí. S jejich pomocí by mohli přesvědčovat příbuzné, že jejich blízký padl do zajetí a požadovat peníze za jeho propuštění,“ varovala FSB.
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Portál Mediazona upozornil, že neznámí lidé v poslední době nabízejí Rusům peníze za fotografování hrobů jejím jménem. Sama přitom dříve požádala čtenáře o snímky hrobů, aby spolu se stanicí BBC vytvořila seznam potvrzených ruských úmrtí. Na něm je nyní 233 tisíc jmen.
Skutečné ztráty budou podle BBC mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit. Reálný počet padlých se podle ní může pohybovat mezi 350 až 500 tisíci. Toto číslo dále naroste při započtení zabitých bojovníků ze separatistických útvarů na východní Ukrajině a severokorejských vojáků.