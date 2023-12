Ukrajinskou minulost osvobodíme z ruského stínu, slibuje historik Snyder

„Moderní Ukrajina je produktem sovětské éry. Měli bychom to vědět a pamatovat si, že byla vytvořena na historickém území Ruska. Současnou Ukrajinu s jejím vedením vytvořila Evropa a USA jako protiruský projekt,“ napsal Putin předtím, než pod záminkou „denacifikace“ loni v únoru rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Podle historika Timothyho Snydera, jenž patří k čelným představitelům nové iniciativy, je zapotřebí vyvést ukrajinskou historii z periferie ruských dějin, zasadit ji do souvislostí a změnit tak chápání hlavních světových událostí.

„Celá historie druhé světové války vypadá jinak, pokud pochopíte, že hlavním válečným cílem Německa bylo dobýt Ukrajinu. Troufám si tvrdit, že dějiny 21. století vypadají jinak, pokud pochopíte důvody, proč se Ukrajina tak brání ruské invazi,“ uvedl Snyder pro list The Guardian.

Iniciativa je tříletým projektem, do něhož se dosud zapojila devadesátka vědců. Ti se budou věnovat sedmdesáti různým tématům, od raného osídlení ukrajinského území, přes šíření indoevropských jazyků, po roli Ukrajiny v dějinách starověkých Řeků, spojení s Byzantskou říší či její vazby na vikingské mořeplavce, kteří ovládali středověkou Kyjevskou Rus. Stěžejní bude období carského Ruska nebo druhá světová válka.

„Jednou z nejrozporuplnějších otázek ukrajinské historické paměti je dekolonizace – do jaké míry byla Ukrajina kolonií Ruska a do jaké ne. V ukrajinských dějinách téměř neexistuje téma, na kterém by se dala najít shoda, a to je dobře,“ uvedl Jaroslav Hrycak, profesor historie na univerzitě ve Lvově.

Projekt se zaměří i na archeologické nálezy

Ačkoli většina účastníků iniciativy jsou historici, do výzkumu se zapojí také přírodovědci, zoologové, paleontologové nebo archeologové. Projekt se totiž bude zabývat i otázkami klimatu, geografie či životního prostředí.

„Ukrajinské dějiny nejsou okrajové, ale ústřední, a to v míře, kterou lze těžko unést a kterou je těžké si připustit,“ stojí v manifestu iniciativy. Serhij Plochij, profesor ukrajinské historie na Harvardově univerzitě, soudí, že iniciativa je jedinečnou příležitostí „spolupracovat s nejlepšími mozky v oboru a přiblížit ukrajinské dějiny světu“.

Každý z vědců po třech letech předloží trojici odborných textů, nejdelší z nich v rozsahu sto stran, napsaných tak, aby je mohla číst široká veřejnost.

Na iniciativu dohlíží správní rada, ve které kromě Snydera zasedá expremiér Švédska Carl Bildt, historička a držitelka Pulitzerovy ceny Anne Applebaumová, expert na mezinárodní právo Philippe Sands, ukrajinský básník Serhij Žadan nebo ukrajinský miliardář Viktor Pinčuk, jenž projekt finančně zastřešil. Pinčuk se zavázal nejen k podpoře vědců, ale také k financování tři vědeckých konferencí, archeologických vykopávek a publikací.

Pinčuk zbohatl v 90. letech po založení společnosti na výrobu trubek, železničních kol a oceli. Podnikatel v letech 1998 až 2006 působil jako poslanec ukrajinského parlamentu a později čelil obvinění z korupce. Pinčuk je zetěm druhého ukrajinského prezidenta Leonida Kučmy, kterého kritici obviňují z úplatkářství a napomáhání vzestupu oligarchie na Ukrajině.

Pinčuk podle Guardianu trvá na tom, že Globální iniciativa pro ukrajinskou historii je zcela nezávislá a že na akademiky nemá žádný vliv.