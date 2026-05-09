Čtyřiatřicetiletý desátník z Oděsy Vadym Letunov dorazil na frontu v Záporožské oblasti a hned následující začalo ruské bombardování. Následoval úprk. Ruské kamikaze drony a minomety podle jeho slov útočily na ukrajinský úkryt šest až sedm hodin denně. Po každé vlně útoků Letunov a další ukrajinský voják Saša společně opravili škody, močí v lahvích uhasili oheň a pytle s hlínou jako obrannou hráz vrátili zpět na místa. „Nepřítel věděl, že tam jsme, snažil se nás zabít,“ řekl.
Koncem února ruští operátoři vyslali dron Molniya nesoucí protitankovou minu, která explodovala vedle vchodu do ukrajinského úkrytu. Vadym i Saša utrpěli otřes mozku. Třásli se. Po sérii několika podobných útoků voják uslyšel zlověstné zabzučení. Tentokrát mina dopadla přímo na jejich úkryt. „Zvedl jsem hlavu a zjistil jsem, že nemáme střechu. Vše vyletělo do vzduchu,“ vzpomíná.
Sašovi výbuch utrhl nohy. Ztratil vědomí a brzy zemřel. Letunov si uvědomil, že brzy dorazí další dron. Vyškrábal se proto úkrytu a běžel, aby se zachránil. Mezi stromy zahlédl vchod do skrýše zakryté dekou.
„Začal jsem křičet. Myslel jsem, že uvnitř jsou naši. Pak jsem uslyšel šustění. Vlezl jsem tam. Byl tam chlap v uniformě a mířil na mě automatickou puškou,“ řekl Letunov. Cizímu vojákovi sdělil, že patří k 118. brigádě a že byli bombardováni.
„Pojď dál,“ odvětil tehdy podle Ukrajince neznámý voják. „Tak jsem šel dál a pak jsem uslyšel jeho přízvuk. Byl to Rus,“ sdělil Ukrajinec v rozhovoru. „Řekl jsem mu: ‚Ty nejsi jeden z našich, že? Prosím, nezabíjej mě.‘“
Manipulace jako klíč k přežití
Následující dva týdny strávili překvapivě oba vojáci spolu a vzájemně se poznávali. Rus se představil jako Nikita. Když viděl, že Letunov není ozbrojený, slíbil mu, že ho nezastřelí. V úkrytu měl křesťanský kříž, který si sám vyrobil ze dvou dřevěných prken, stála na něm slova „zachraňovat a bránit“. Slíbil také, že další den ho propustí. Svůj slib ale nedodržel a napětí mezi vojáky rostlo.
Letunov očekával, že každou chvilku zemře. Uvědomil si, že jedinou šancí na přežití je manipulace. Díky knihám o psychologii, které v pubertě četl. Samotný Nikita byl drogově závislý člověk. Voják bojující za Ukrajinu od něj ostatně dle vlastních slov dostal rozkaz, aby se svlékl do naha, oblečení prohledal v naději, že najde nějaké drogy. Rus totiž věřil kremelské propagandě, která označuje všechny ukrajinské vojáky za narkomaniaky vybavené tajnými GPS.
Kromě toho byl Nikita zločincem, kterého Rusko propustilo z vězení a poslalo na frontu. Pokusil se o útěk z boje, ale odchytili ho a znovu nasadili. Rozkazy dostával od velitele přes rádio. Rus trval na tom, že Putinova armáda je nejlepší na světě, přestože sám trpěl hladem a žízní a byl osamělý. Ruský dron Mavic mu jednou denně spouštěl balíček s 250 gramy přídělů – sáček kaše, džem a malou láhev vody.
Atmosféra přitom neustále houstla. Nikita totiž trpěl extrémními výkyvy nálad. Byl schopný náhle vytáhnout zbraň, přiložit ji Ukrajinci k hlavě, že ho zabije hned teď, a následně ji odložit a odmlčet se. „Prostě si to během vteřiny rozmyslel. Jak to mám vysvětlit?“ řekl Letunov. Na stěnách jeho úkrytu visely obrázky od dětí z ruských školek. Všechny byly identické.
„Poznal jsem, že Nikita byl trochu hňup, ale tvářil jsem se, že ten hňup jsem já. Mohl jsem utéct, ale neudělal jsem to, aby mi věřil,“ řekl Letunov. Od Rusa dostával jeden čtvereček čokolády denně a vody, co se do víčka od lahve vešlo. Fyzický stav ukrajinského vojáka se proto stále zhoršoval, kvůli gangréně mu úplně zčernal palec u nohy.
Ostatně Ukrajinci si už mysleli, že je Letunov mrtvý. Jeho žena ovšem věřila, že žije a nemýlila se. Byl to zkušený voják. Do boje proti Putinovi se zapojil pár hodin po únorové invazi v roce 2022, sloužil v protiletecké četě a podílel se na osvobození Chersonské oblasti. Nadále mu proto posílala zprávy přes Telegram.
Ale zpátky do skrýše. Po několika nocích si totiž Rus začal stěžovat na mizerné podmínky. Měl hlad i žízeň, se spolubojovníky museli dříve sbírat dešťovou vodu a pít vlastní moč, aby přežili. „Jednoho rána mi řekl: ‚Možná bych se ti měl vzdát.‘ Odpověděl jsem, že není třeba. Ale řekl jsem mu, že máme lepší podmínky: tři jídla denně, cigarety, Ženevskou úmluvu,“ vzpomíná Letunov. Takový rozhovor se dle jeho slov odehrál pětkrát.
Jednoho dne pak došla voda a Rus i Ukrajinec museli opustit úkryt. „Vyšli jsme ven do mlhy a nad námi jsme uslyšeli bzučet dron. Patřil Ukrajincům. Vedle stromu jsme pověsili ceduli, na které byl můj povolávací znak – Cartman (ze seriálu South Park) a číslo brigády. Padl jsem na kolena, ukázal na ceduli a křičel jsem, že jsem Ukrajinec,“ řekl Letunov. Ukrajinci si uvědomili, že vychrtlá postavička může být jejich pohřešovaný kolega.
„Tohle je buď ende šlus, nebo začátek nového života,“ vzpomíná Letunov, co se mu honilo v hlavě. Dron upustil rádio a Ukrajinec okamžitě zpravil ostatní vojáky o Nikitovi. Snažil se naznačit, aby postupovali opatrně, jelikož on je zajatec, ne Nikita, a jeho přežití závisí na Rusově citovém rozpoložení.
„Hned jsme si objednali jídlo a vodu,“ řekl. Dron se vrátil se čtyřmi balíky konzervovaného jídla, které pak Letunov všechny přenechal Nikitovi. „Byla to manipulace? Ano. Jednou mi říkal, že když se nají, tak je hodný,“ vysvětlil. Dostali i levné cigarety.
Aby nebylo zvratů málo, zanedlouho se objevil i ruský dron s nástražnou bombou a rozkazem pro Nikitu, aby ji umístil v lese. Letunov do poslední chvíle pochyboval, zda se Rus skutečně nechá zajmout ukrajinskými vojáky, nebo se ho rozhodne vyhodit i s úkrytem do povětří. Napětí povolilo, když se nečekaně objevil ukrajinský obrněný vůz, v pátek dva týdny po osudném střetu. Letunov i Nikita do něj naskočili.
Rus se později zmínil, že přemýšlel o tom, že by ukrajinské vozidlo unesl a odjel zpět na základnu, ale nakonec se poslušně vzdal a zničil svůj telefon. Podle jeho slov byl nakonec „rád, že Ukrajince zajal“. Usměvavý Nikita na centrále dostal kávu s kondenzovaným mlékem a šesti lžičkami cukru. Po dvou hodinách byl odveden jednotkami ukrajinské bezpečnostní služby SBU. Zdroj věří, že ho Ukrajinci nejspíše vymění s Ruskem za ukrajinské zajatce.
Samotného Letunova přivítali na centrále s otevřenou náručí, objímali ho, divili se a gratulovali. Bohužel kvůli gangréně přišel o palec na noze a dostal berle. Znovu se však shledal se svou rodinou v Oděse, kam byl převezen do rehabilitačního centra.