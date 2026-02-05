Rusům přestal fungovat Starlink, Ukrajina může získat zásadní výhodu na bojišti

Internetové terminály satelitního systému Starlink používané Ruskem k dronovým útokům na Ukrajinu jsou zablokované a naopak seznam ukrajinských povolených zařízení funguje. V pátek to uvedl ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov. Ve středu večer se začaly objevovat zprávy o vypínání Starlinku v ruských jednotkách na frontě.
Ruští vojáci se připravují na odpálení útočného dronu na frontové linii u města Sumy. (3. února 2026)

Šéf společnosti SpaceX Elon Musk už začátkem února oznámil, že opatření proti neautorizovanému používání Starlinku se osvědčila.

Terminály Starlinku nejsou v Rusku oficiálně dostupné, ale do země se podle ukrajinských tajných služeb dostávají přes třetí státy, například přes středoasijské republiky. Rusko pak zařízení používalo k ovládání dronů, které byly vybaveny příslušnou anténou. Díky tomu se ruským silám podařilo zničit i dva vrtulníky u města Kropyvnyckyj na střední Ukrajině.

Ukrajina sérií úderů poničila Rusům střelnici pro odpalování balistických raket

Technické řešení je založeno na blokaci neregistrovaných terminálů v regionu. Ukrajina proto vytvořila takzvaný bílý seznam povolených zařízení. „Jedná se o rozsáhlý proces, který vyžaduje čas,“ uvedl Fedorov.

Terminály má registrované nejen armáda, pro kterou je přístup k internetu na frontě klíčový, ale ověřením musí projít i civilisté. Úřady pak jednou denně seznamy aktualizují, čímž je možné nově nahlášené terminály využívat k přístupu k internetu. Fedorov uvedl, že se pracuje také na systému, který by umožnil okamžité ověření terminálů.

Trumpův styl je drsný, ale funguje. Rusové nedostanou nic, říká americký stratég

Fedorovův poradce Sergej Sternenko ve čtvrtek uvedl, že ruští vojáci si nyní stěžují na nestabilitu komunikace přes Starlink.

„Nepřítel hlásí hromadné vypnutí Starlinku v ruských jednotkách na frontové linii. Pokud tomu tak skutečně bude, ukrajinská armáda znovu získá svou komunikační výhodu a nepřítel bude mít řadu problémů s velením jednotkám na taktické úrovni,“ konstatoval Sternenko.

Válka na Ukrajině

Zprávy o vypínání Starlinku v ruských jednotkách na frontě se podle portálu Meža začaly hromadně objevovat ve středu večer. Agentura Nexta ve čtvrtek uvedla, že ruské vojenské velení je narušeno a útočné operace byly v mnoha oblastech frontové linie zastaveny.

Trump musí zavolat Muskovi, žádá Solovjov

Problémům kvůli novým omezením čelí podle Meži také ruští propagandisté. „Ukazuje se, že Starlink se nyní automaticky vypíná, pokud rychlost terminálového nosiče překročí 75–90 km/h,“ píše web.

Podle jeho zdrojů by tento vývoj měl zajistit stabilnější komunikační kanál pro ukrajinské síly a zkomplikovat koordinaci ruských jednotek. Ukrajinští úředníci zdůrazňují důležitost kontroly používání Starlinku a zajištění nepřetržitého přístupu k systémům v bojových zónách.

Ruský moderátor a propagandista Vladimir Solovjov ve čtvrtek vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zavolal Muskovi a potíže Rusů se Starlinkem vyřešil. „Jinak budeme muset bombardovat továrny na Starlink nebo zasáhneme jeho satelity ve vesmíru,“ prohlásil.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Rusům přestal fungovat Starlink, Ukrajina může získat zásadní výhodu na bojišti

Ruští vojáci se připravují na odpálení útočného dronu na frontové linii u města...

