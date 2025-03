Ukrajina poprvé nasadila stíhačky Mirage, odrážely ruské drony a střely Kalibr

Sledujeme online 14:54

Do obrany před nočním ruským útokem na Ukrajině se poprvé zapojily francouzské stíhací letouny Mirage 2000, které do země dorazily před měsícem. Uvedlo to ukrajinské letectvo, podle něhož Moskva v noci na pátek podnikla rozsáhlý úder, při kterém na Ukrajinu vyslala 261 vzdušných zbraní. Ruská armáda opět útočila také na energetickou a plynárenskou infrastrukturu země.