Rusko zrušilo prestižní vojenský festival v Moskvě. Ukrajinské útoky na metropoli sílí

„Milé a vážené obecenstvo, s lítostí Vám oznamujeme, že z důvodů, které jsou mimo kontrolu organizátorů, byl 18. ročník mezinárodního vojenského hudebního festivalu Spasská věž odložen z roku 2026 na rok 2027,“ píše se na oficiálním webu. Původní program se měl konat od 21. do 30. srpna, nová data organizátoři oznámí „později“.
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Na moskevský region mířily stovky dronů. Ukrajinci opět zasáhli i sklad Wildberries
Akce byla zrušena v době stupňujících se útoků na ruskou metropoli a přilehlé oblasti, upozornil server Politico.
Ukrajinské síly v úterý v noci podnikly nejrozsáhlejší útok na moskevskou oblast za posledních několik měsíců. Ukrajina tam poslala 620 dronů, z nichž ruská protivzdušná obrana 180 sestřelila. Zraněni byli tři lidé. Jeden dron zasáhl také sklad internetové společnosti Wildberries, kde způsobil pouze menší škody. Informovala o tom sama ruská společnost. Údaje nelze nezávisle ověřit.
Předtím Den vítězství i námořní přehlídka
Festival Spasská věž je jedna z nejostřeji sledovaných vojenských akcí. Zrušen byl za dobu své existence pouze jednou, a sice v době covidové pandemie v roce 2020. Za tu dobu zde vystupovaly hudební soubory z EU, Kanady nebo Austrálie, zahraniční účast se však po začátku invaze v roce 2022 výrazně snížila. Na Rudém náměstí se pořádá na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina od roku 2007.
Jedná se o další v řadě hromadných a symbolických akcí, které Rusko v posledních měsících zrušilo.
V červenci Rusko významně omezilo oslavy Dne námořnictva v Petrohradě. Místo flotily Kreml ukázal pouze obrovský plakát s ruskou válečnou ponorkou. Také tradiční přehlídka vojenské techniky chyběla. Program se letos omezil na koncerty, muzejní výstavy a pietní ceremonie.
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Rusko slavilo skromnou přehlídkou. Putin velebil postup na Ukrajině i sílu ducha
V červnu organizátoři přesunuli galakoncert ku příležitosti oslavy Dne Ruska. Z Rudého náměsti ho organizátoři potají přesunuli do kulturního centra na Preobraženském náměstí. Navíc také zredukovali program účinkujících. Informoval o tom ruský server MSK1-RU.
V květnu byl výrazně omezen 81. ročník oslav Dne vítězství, jedné z nejdůležitějších akcí v zemi. Na Rudém náměstí letos poprvé po dvaceti letech chyběla přehlídka těžké pozemní techniky. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.
Ukrajina se ruskému vpádu brání už čtvrtým rokem. Patová situace na frontě a stagnující rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem způsobily, že obě země své údery namířily do hloubky území nepřítele, což zároveň vede k nárůstu počtu mrtvých mezi civilisty.