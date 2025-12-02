Šéf Kremlu v proslovu na fóru v Moskvě obvinil evropské mocnosti, že brání pokusům amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině tím, že předkládají návrhy, o nichž vědí, že budou pro Moskvu „absolutně nepřijatelné“, aby pak mohly obvinit Rusko, že nechce mír.
Ruský prezident řekl, že evropské mocnosti se samy vyloučily z mírových jednání o Ukrajině, protože přerušily kontakty s Ruskem. „Stojí na straně války,“ řekl Putin o evropských zemích.
|
Německo má plán pro střet s Ruskem. Řeší přesun 800 tisíc vojáků NATO na východ
Putin také oznámil, Rusko v reakci na útoky na tankery v Černém moři rozšíří své údery na ukrajinské přístavy a lodě, jež do nich plují.
Agentura Reuters uvedla, že v pátek ukrajinské námořní drony zasáhly dva tankery, které pluly do ruského přístavu pro náklad ropy určené pro vývoz na zahraniční trh. Nejmenovaný bezpečností zdroj z Ukrajiny agentuře AFP řekl, že za pátečním útokem stojí právě Ukrajina. Podle něj drony zasáhly plavidla, která sloužila ke skryté přepravě ruské ropy.
|
Místo sankcí torpédo. Ukrajina začala potápět tankery s ruskou ropou
Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj ale v úterý uvedl, že Ukrajina s tímto incidentem nemá nic společného. „Odmítáme jakákoliv tvrzení tohoto typu šířená ruskou propagandou,“ napsal na X. Podle něj trasa lodi z Ruska do Gruzie přes výlučnou ekonomickou zónu Turecka nedává smysl, což pouze naznačuje, že Rusko mohlo celou věc zinscenovat.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí prohlásil, že útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné a vyzval zúčastněné strany, aby se podobným akcím vyhýbaly.