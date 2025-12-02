Jestli chce Evropa válčit, jsme připraveni, prohlásil Putin. Chce se mstít za tankery

  16:56
Prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Rusko nechce válku s evropskými mocnostmi, ale je připraveno bojovat, pokud by Evropa chtěla přímý konflikt s Moskvou. Šéf Kremlu rovněž uvedl, že Rusko v reakci na útoky na tankery v Černém moři rozšíří své údery na ukrajinské přístavy a lodě, jež do nich plují.
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...

Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním zasedání investičního fóra VTB v Moskvě. (2. prosince 2025) | foto: Sergei IlnitskyČTK

Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...
Hořící sankcionovaný tanker v Černém moři. (29. listopadu 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...
Šéf Kremlu v proslovu na fóru v Moskvě obvinil evropské mocnosti, že brání pokusům amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině tím, že předkládají návrhy, o nichž vědí, že budou pro Moskvu „absolutně nepřijatelné“, aby pak mohly obvinit Rusko, že nechce mír.

Ruský prezident řekl, že evropské mocnosti se samy vyloučily z mírových jednání o Ukrajině, protože přerušily kontakty s Ruskem. „Stojí na straně války,“ řekl Putin o evropských zemích.

Německo má plán pro střet s Ruskem. Řeší přesun 800 tisíc vojáků NATO na východ

Putin také oznámil, Rusko v reakci na útoky na tankery v Černém moři rozšíří své údery na ukrajinské přístavy a lodě, jež do nich plují.

Agentura Reuters uvedla, že v pátek ukrajinské námořní drony zasáhly dva tankery, které pluly do ruského přístavu pro náklad ropy určené pro vývoz na zahraniční trh. Nejmenovaný bezpečností zdroj z Ukrajiny agentuře AFP řekl, že za pátečním útokem stojí právě Ukrajina. Podle něj drony zasáhly plavidla, která sloužila ke skryté přepravě ruské ropy.

Místo sankcí torpédo. Ukrajina začala potápět tankery s ruskou ropou

Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj ale v úterý uvedl, že Ukrajina s tímto incidentem nemá nic společného. „Odmítáme jakákoliv tvrzení tohoto typu šířená ruskou propagandou,“ napsal na X. Podle něj trasa lodi z Ruska do Gruzie přes výlučnou ekonomickou zónu Turecka nedává smysl, což pouze naznačuje, že Rusko mohlo celou věc zinscenovat.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí prohlásil, že útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné a vyzval zúčastněné strany, aby se podobným akcím vyhýbaly.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Pokuta půl miliardy. Obrana žaluje zbrojaře kvůli neprůstřelným vestám

Ilustrační snímek

Ministerstvo obrany podalo v polovině října žalobu na zbrojařskou firmu STV Group kvůli nákupu neprůstřelných vest. Spor trvá už několik let, armáda odmítala vesty převzít kvůli sporům o kvalitu....

Zloděj se zákazem řízení boural s kradenými auty, soud ho do vazby neposlal

První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na...

Případ nepoučitelného muže, který během necelých dvou týdnů ukradl a poté naboural dvě auta, s nimiž navíc jezdil navzdory zákazu řízení, řeší nyní policisté z Jesenicka. Do dalšího vozu se navíc muž...

2. prosince 2025  16:50

USA nadevše. Evropané doma neinvestují, z EU každý rok odtékají stovky miliard

ilustrační snímek

Evropská unie se dlouhodobě snaží přimět domácí střadatele, aby více investovali na trzích v Evropě. To se jí ale nedaří a kvůli tomu každý rok z EU odtéká až 300 miliard eur, což je v přepočtu...

2. prosince 2025  16:50

Příští týden vyjedeme na Slovensko my, oznámil za pět stran Benda

Aktualizujeme
Zástupci pěti stran budoucí opozice pojedou příští týden na Slovensko, protože...

Budoucí parlamentní opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristů se rozhodla, že uspořádá první týden vlastní cestu na Slovensko. Ve Sněmovně to oznámil šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Strany...

2. prosince 2025  16:50

Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem

Marihuana (ilustrační foto)

Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za pěstování marihuany. Užíval ji kvůli mírnění bolesti při Bechtěrevově nemoci. Dokazování se před soudem...

2. prosince 2025  16:34

Witkoff dorazil do Kremlu na jednání s Putinem. Předtím se prošel po Moskvě

Kolona vozidel, která do Kremlu přepravuje americkou delegaci. (2. prosince...

Zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff v úterý dorazil do Kremlu, kde bude jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mimo jiné o amerických návrzích ohledně ukončení ruské války proti...

2. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  16:08

AI může prohloubit rozdíly mezi vyspělými a chudšími zeměmi, varovala OSN

„Vidím AI jako zdokonalení než nahrazení lidských činností. V některých však...

Rozvoj umělé inteligence (AI) by mohl prohloubit rozdíly mezi vyspělými a rozvíjejícími se zeměmi, uvedla ve své zprávě Organizace spojených národů. Zároveň vyzvala k opatřením, která by takovéto...

2. prosince 2025  16:04

Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. Připravované změny stavebního zákona slibují urychlení procesu a větší podporu rezidenční výstavby. Jakub...

2. prosince 2025

Erdogana rozčílily útoky na tankery. Tak takhle ne, varoval Kyjev i Moskvu

Útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné, řekl Erdogan

Turecké úřady v úterý ohlásily další útok na tanker v Černém moři. Po pátečním a sobotním je to tak už třetí incident. Loď Midvolga 2 pod ruskou vlajkou veze slunečnicový olej do Gruzie a její...

2. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  15:58

Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Pavla kvůli Turkovi

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....

Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš nepočítá s kompetenční žalobou na prezidenta Petra Pavla, který nechce ve vládě kandidáta Motoristů sobě Filipa Turka. „Samozřejmě to platí, i když...

2. prosince 2025  11:21,  aktualizováno  15:55

OBRAZEM: Červený koberec roztáhli vojáci. Jak vypadal Okamurův den na Slovensku

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl na svou první zahraniční cestu na...

Tomio Okamura je na své první zahraniční cestě v roli šéfa Sněmovny. Na Slovensku se první den své návštěvy sešel s prezidentem Peterem Pellegrinim, premiérem Robertem Ficem, i se šéfem parlamentu...

2. prosince 2025  15:54

