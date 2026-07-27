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Evropa nás bude muset odškodnit za válku s Ukrajinou, zní z Ruska

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Ukrajinské drony zasáhly ruskou infrastrukturu v Moskevské oblasti. (13....

Ukrajinské drony zasáhly ruskou infrastrukturu v Moskevské oblasti. (13. července 2026) | foto: Tatyana Vitusheva, Head of the Istra Municipal District/HandoutReuters

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Místopředseda Výboru pro mezinárodní záležitosti Státní dumy Alexej Čepa prohlásil, že evropské státy by měly Rusku kompenzovat škody, které země utrpěla během konfliktu s Ukrajinou. I další ruští politici chtějí, aby Západ zaplatil Rusku za válku. Kreml tvrdí, že Rusko muselo zaútočit na sousední stát kvůli západní eskalaci konfliktu.

„Budeme požadovat odškodnění od Evropy; tato otázka bude neustále nastolována. Jsem si naprosto jistý, že máme sílu Evropu k tomu donutit,“ řekl Čepa. Podle něj Rusko též bude chtít po Evropě, aby vrátila 300 miliard dolarů z jeho aktiv zmrazených na Západě po invazi na Ukrajinu.

„Budeme také přirozeně požadovat naše ukradené peníze a všechny nám budou vráceny,“ je přesvědčený Čepa. Podle něj bude Rusko přirozeně dávat peníze na rozvoj válkou poškozených ruských území.

Čepa tak navazuje na senátora za okupovanou Doněckou lidovou republiku Alexandra Vološina. Ten prohlásil, že Kyjev nemá prostředky na odškodné pro ruské pohraniční regiony a Ruskem okupovaná ukrajinská území, která si Moskva neoprávněně přisvojuje a označuje jako Novorusko. Předseda ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin tvrdí, že celková výše škod způsobených akcemi ukrajinských ozbrojených sil na Novorusku a Rusku přesahuje 1 bilion rublů.

„Představa, že Kyjev bude někdy schopen plně kompenzovat škody způsobené Donbasu, se zdá, mírně řečeno, nereálná. I mezinárodní odhady naznačují, že vlastní potřeby Ukrajiny v oblasti obnovy se již odhadují na téměř 600 miliard dolarů v příštím desetiletí, což je téměř trojnásobek jejího ročního HDP. Tyto částky jsou tak velké, že pro ekonomiku, která sama závisí na rozsáhlé externí finanční podpoře, by takové závazky byly neúnosné,“ řekl Vološin agentuře TASS.

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Proto by náklady měly nést i ty země, které po mnoho let podporovaly eskalaci konfliktu, financovaly kyjevskou vojenskou mašinérii a důsledně odmítaly jakékoli pokusy o mírové urovnání – tedy Západ. „Pokud se západním vládám podařilo najít stovky miliard na dodávky zbraní, pak musí pochopit, že dříve či později budou muset zaplatit za zničená města, školy a nemocnice. Jde o otázku politické odpovědnosti za rozpoutání agresivní války a vraždění našich občanů,“ uvedl senátor.

Moskva opakovaně obviňuje Západ, že využívá Kyjev jako loutku k útoku na Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že angažmá Západu eskalovalo konflikt a proměnilo speciální vojenskou operaci v úplnou válku.

Sám ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Západ prostřednictvím agresivních a eskalujících kroků donutil Rusko rozpoutat „speciální vojenskou operaci“ vůči Ukrajině. Znovu obvinil Západ, že nedodržel údajný slib nerozšiřování NATO na východ.

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