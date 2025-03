Rusofobní Evropa podněcuje k válce, je mýtus, že jsme hrozba, říká Zacharovová

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden představila plán, který by měl zpřístupnit až 800 miliard eur (20 bilionů korun) na posílení evropské obranyschopnosti a na okamžitou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.

Součástí programu je mimo jiné návrh na rozvolnění rozpočtových pravidel Evropské unie s cílem umožnit členským zemím zvýšit investice do obrany bez postihu za nadměrný schodek rozpočtu a také nové společné půjčky ve výši 150 miliard eur.

EU tento plán oznámila v souvislosti s obavami, že Evropa si už nemůže být jista tím, že jí USA budou nadále poskytovat vojenskou obranu.

Podle Zacharovové jde o „podněcování války na evropském kontinentu“. Obvinila evropské politiky, že šíří nepravdivé zprávy o údajné ruské hrozbě. „Jde o úmyslně vymyšlený příběh vycházející z rusofobie, kterou propagují neschopní bruselští úředníci“.

Zacharovová zopakovala, že Rusko za nepřijatelné považuje rozmístění na Ukrajině vojáků cizích zemí „pod jakoukoliv vlajkou“. Považovalo by to za zapojení těchto zemí do konfliktu a odpovědělo by všemi dostupnými prostředky, varovala mluvčí ruské diplomacie.

O možnosti vyslat na Ukrajinu mírovou misi, která by dohlížela na dodržování případného klidu zbraní, hovoří Velká Británie a Francie.

Putin by mohl telefonovat Trumpovi

Zacharovová uvedla, že Moskva je připravena jednat s Washingtonem o o návrhu na příměří už ve čtvrtek. Delegaci amerických vyjednávačů, jejíž letadlo dopoledne dosedlo na moskevské letiště, vede Steve Witkoff, speciální vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Spojené státy čekají na ruské vyjádření ke svému návrhu na uzavření okamžitého 30denního příměří. Ukrajina s ním souhlasila po úterních jednáních v saúdskoarabské Džiddě.

„Během budoucích rozhovorů s americkou stranou jsme připraveni projednat tuto iniciativu,“ uvedla doplnila Zacharovová.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že už ve středu spolu telefonicky mluvili poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov a poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz.

Spojené státy podle Peskova poskytly Moskvě určité informace o navrhovaném příměří a Rusko očekává, že v tom jejich zástupci budou pokračovat během osobních setkání v následujících dnech.

Peskov nevyloučil, že by Putin ve čtvrtek mohl mít mezinárodní telefonický rozhovor. Neuvedl s kým, ale agentura Reuters v této souvislosti napsala, že Trump čeká na Putinovu reakci na návrh příměří v konfliktu na Ukrajině. Ten Rusko rozpoutalo v únoru 2022.