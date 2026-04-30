„Nemůžeme dovolit, aby lidé, kteří páchají tyto zločiny, kteří znásilňují ženy a zabíjejí děti i civilisty na bojišti, mohli přicházet do Evropy,“ řekl portálu Politico estonský ministr obrany Hanno Pevkur. „Nejde jen o Estonsko, jde o bezpečnost celé Evropy,“ dodal.
Tallinn už podnikl první kroky na národní úrovni a zablokoval vstup zhruba 1 300 bývalým ruským vojákům. Teď chce prosadit podobné opatření v celé Unii a udržet ho v platnosti i dlouho po ukončení bojů na Ukrajině.
Estonská vláda prezentuje návrh jako morální postoj i preventivní bezpečnostní krok. Podle ní by lidé, kteří se podíleli na konfliktu spojeném s válečnými zločiny, neměli mít přístup na evropské území. „Lidé páchající válečná zvěrstva by neměli chodit po území EU,“ uvedl Pevkur.
„Nemůže existovat cesta z Buče do Bruselu,“ varoval ministr zahraničí Margus Tsahkna a připomněl tak jedno z nejznámějších míst válečných zločinů na Ukrajině, kde Rusové během okupace v březnu 2022 zavraždili více než 400 civilistů. Mezi mrtvými byly ženy, děti i starší lidé.
Tsahkna už v únoru varoval, že Rusko se chystá po uzavření příměří na Ukrajině vyslat do evropských zemí statisíce bývalých vojáků.
Podle estonských představitelů hrozí i to, že by Rusko mohlo bývalé vojáky využít k sabotážím nebo špionáži v Evropě. Tsahkna naznačil, že Moskva by je mohla cíleně směřovat do EU v rámci hybridních operací.
Přehnané, míní někteří experti
Estonský návrh počítá se širokou definicí „bojovníka“ – zahrnuje nejen armádu, ale i soukromá polovojenská uskupení a další složky zapojené do války. Pevkur odmítá obavy, že by opatření dopadlo i na nedobrovolně mobilizované. „Než vstoupí do ruské armády, mají možnost utéct,“ řekl.
Navzdory kritice si iniciativa získává odezvu na evropské úrovni. Podporuje ji i šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka, podle níž má návrh podporu řady členských států.
Unijní lídři už požádali Evropskou komisi, aby prozkoumala možné způsoby, jak takové opatření zavést. Kallasová slíbila předložit konkrétní návrhy před červnovým summitem EU, což naznačuje, že se debata brzy posune do konkrétní podoby.
Odborníci se ale neshodují na tom, jak velké riziko bývalí vojáci skutečně představují. Podle sociologa Jorise van Bladela z bruselského institutu Egmont pocítí dopady návratu veteránů především samotné Rusko.
„Část z nich má za sebou násilnou zkušenost z fronty a po návratu může vykazovat psychické potíže nebo sklony k agresivnímu chování. Je to problém i pro nás, ale upřímně si nemyslím, že je tak velký, jak naznačuje Tallinn,“ řekl s tím, že přehnané reakce by mohly vést k tomu, že Evropa začne automaticky považovat každého ruského veterána za hrozbu.
3. dubna 2022