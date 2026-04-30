Chceme tu vrahy z Buče? Ruští veteráni se nesmějí dostat do Evropy, žádá Estonsko

Estonsko tlačí na Brusel, aby zavedl plošný zákaz vstupu bývalých ruských vojáků do Evropské unie. Tvrdí, že tito lidé představují dlouhodobé bezpečnostní riziko i po skončení války na Ukrajině. Kritici ale varují, že by opatření mohlo dopadnout i na ty, kteří bojovali pod nátlakem.
Ruští vojenští kadeti pochodují při zkoušce na vojenskou přehlídku ke Dni...

Ruští vojenští kadeti pochodují při zkoušce na vojenskou přehlídku ke Dni vítězství v Petrohradu. (29. dubna 2026) | foto: ANATOLY MALTSEV / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Ruští vojáci absolvují výcvik na okupovaném Krymu na Ukrajině. (23. ledna 2026)
„Nemůžeme dovolit, aby lidé, kteří páchají tyto zločiny, kteří znásilňují ženy a zabíjejí děti i civilisty na bojišti, mohli přicházet do Evropy,“ řekl portálu Politico estonský ministr obrany Hanno Pevkur. „Nejde jen o Estonsko, jde o bezpečnost celé Evropy,“ dodal.

Tallinn už podnikl první kroky na národní úrovni a zablokoval vstup zhruba 1 300 bývalým ruským vojákům. Teď chce prosadit podobné opatření v celé Unii a udržet ho v platnosti i dlouho po ukončení bojů na Ukrajině.

Co Rusko udělá s vojáky po válce? Hrozba pro Evropu potrvá, varuje německý ministr

Estonská vláda prezentuje návrh jako morální postoj i preventivní bezpečnostní krok. Podle ní by lidé, kteří se podíleli na konfliktu spojeném s válečnými zločiny, neměli mít přístup na evropské území. „Lidé páchající válečná zvěrstva by neměli chodit po území EU,“ uvedl Pevkur.

„Nemůže existovat cesta z Buče do Bruselu,“ varoval ministr zahraničí Margus Tsahkna a připomněl tak jedno z nejznámějších míst válečných zločinů na Ukrajině, kde Rusové během okupace v březnu 2022 zavraždili více než 400 civilistů. Mezi mrtvými byly ženy, děti i starší lidé.

Tsahkna už v únoru varoval, že Rusko se chystá po uzavření příměří na Ukrajině vyslat do evropských zemí statisíce bývalých vojáků.

Ruského generála, známého masakrem v Buči, se pokusili zabít. Zázrakem přežil

Podle estonských představitelů hrozí i to, že by Rusko mohlo bývalé vojáky využít k sabotážím nebo špionáži v Evropě. Tsahkna naznačil, že Moskva by je mohla cíleně směřovat do EU v rámci hybridních operací.

Přehnané, míní někteří experti

Estonský návrh počítá se širokou definicí „bojovníka“ – zahrnuje nejen armádu, ale i soukromá polovojenská uskupení a další složky zapojené do války. Pevkur odmítá obavy, že by opatření dopadlo i na nedobrovolně mobilizované. „Než vstoupí do ruské armády, mají možnost utéct,“ řekl.

Navzdory kritice si iniciativa získává odezvu na evropské úrovni. Podporuje ji i šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka, podle níž má návrh podporu řady členských států.

Unijní lídři už požádali Evropskou komisi, aby prozkoumala možné způsoby, jak takové opatření zavést. Kallasová slíbila předložit konkrétní návrhy před červnovým summitem EU, což naznačuje, že se debata brzy posune do konkrétní podoby.

Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Odborníci se ale neshodují na tom, jak velké riziko bývalí vojáci skutečně představují. Podle sociologa Jorise van Bladela z bruselského institutu Egmont pocítí dopady návratu veteránů především samotné Rusko.

„Část z nich má za sebou násilnou zkušenost z fronty a po návratu může vykazovat psychické potíže nebo sklony k agresivnímu chování. Je to problém i pro nás, ale upřímně si nemyslím, že je tak velký, jak naznačuje Tallinn,“ řekl s tím, že přehnané reakce by mohly vést k tomu, že Evropa začne automaticky považovat každého ruského veterána za hrozbu.

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Pro polibek pod rozkvetlou třešní bude letos jistější vyrazit do kopců

Rozkvetlá sakura zdobí Mariánské náměstí v centru Českých Budějovic. (24. dubna...

Tradice jsou nemilosrdné. A ta prvomájových polibků velí každý rok vyhledat kvetoucí třešňové stromy. Podle ČHMÚ bude letos jistější vyrazit do středních a vyšších poloh – už jen místy mohou třešně...

30. dubna 2026  12:55

Babiš završil cestu po Asii. Škoda v Uzbekistánu uzavřela miliardový kontrakt

Premiéra Andreje Babiše (ANO) v Uzbekistánu, kde vrcholí cesta české delegace,...

Od našich zpravodajů v Uzbekistánu Cestu premiéra Andreje Babiše (ANO) po Ázerbájdžánu a Střední Asii ve čtvrtek uzavřel Uzbekistán. Stejně jako v Ázerbájdžánu a Kazachstánu i zde ministerského předsedu přijal prezident – Šavkat...

30. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  12:44

Chceme tu vrahy z Buče? Ruští veteráni se nesmějí dostat do Evropy, žádá Estonsko

Ruští vojenští kadeti pochodují při zkoušce na vojenskou přehlídku ke Dni...

Estonsko tlačí na Brusel, aby zavedl plošný zákaz vstupu bývalých ruských vojáků do Evropské unie. Tvrdí, že tito lidé představují dlouhodobé bezpečnostní riziko i po skončení války na Ukrajině....

30. dubna 2026  12:44

Policie odložila prověřování Macinkových SMS. Prezident je označil za vydírání

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné, uvedl mluvčí Národní centrály...

30. dubna 2026  12:19,  aktualizováno  12:37

Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

V Karlových Varech srazil senior na přechodu pro chodce ženu a nezletilou...

Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo...

30. dubna 2026  12:31

Ať se volí už od 16 let, chce TOP 09. Do boje o Senát vyšle Zemanova exporadce

Matěj Ondřej Havel při zahájení předvolební kampaně TOP 09 (30. dubna 2026)

Kampaň před podzimními komunálními a senátními volbami rozjíždí opoziční TOP 09. Její předseda Matěj Ondřej Havel se vypraví na road show nazvanou Havel jede topku. Jeho strana navrhuje, aby volební...

30. dubna 2026  11:01,  aktualizováno  12:21

Vojáci budou v předních liniích dva měsíce, nařídil šéf ukrajinské armády

Příslušník ukrajinské dělostřelecké jednotky v Doněcké oblasti (23. ledna 2026)

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj nařídil povinný dvouměsíční limit pro vojáky sloužící na předsunutých pozicích frontových linií. Snaží se tím řešit klíčový problém...

30. dubna 2026  12:13

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

30. dubna 2026  12:06

Izrael u Kréty zasáhl proti flotile plující do Gazy. Pirátství, zuří aktivisté

Posádka flotily s humanitární pomocí pro Gazu, která vyplula ze španělské...

Izraelské ozbrojené síly v noci na čtvrtek zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy. Na palubě více než 20 lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. Organizátoři...

30. dubna 2026  9:25,  aktualizováno  12:04

Ukrajinec zneužíval dávky. Dostal na nich přes milion a vozil se v mercedesu

Jihomoravští policisté dopadli při příjezdu do Česka muže z Ukrajiny, který...

Dva roky předstíral, že bydlí se svou rodinou v Česku, což dokládal fiktivní smlouvou o ubytování. Za tu dobu vybral muž z Ukrajiny na humanitárních dávkách přes milion korun. V minulém týdnu jej po...

30. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pavel se sejde s finským prezidentem. Proberou NATO i podporu Ukrajiny

Prezident Petr Pavel debatoval se studenty pardubické univerzity. (22. dubna...

Prezident Petr Pavel bude v pondělí s finským prezidentem Alexanderem Stubbem hovořit v Praze o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). Očekává...

30. dubna 2026  11:58

Bohužel naše předpovědi nelhaly, varují meteorologové před čarodějnicemi

Pokus s hranicí dřeva polité benzinem, který provedli liberečtí profesionální...

Na mnoha místech Česka se během čtvrtečního posledního dubnového večera rozhoří ohně při tradičním pálení čarodějnic. Vzhledem k dlouhodobému suchu hasiči varují před vznikem požárů a vyzývají lidi,...

30. dubna 2026  11:56

