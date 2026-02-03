Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Estonské bezpečnostní služby analyzují, jak by šéf Kremlu Vladimir Putin mohl po zastavení bojů na Ukrajině naložit s bývalými vojáky. Moskva je podle Tsahkny doma nedokáže ani nechce integrovat a místo toho je připravuje k tajným operacím namířeným proti evropské stabilitě.
„V Rusku máme v tuto chvíli téměř jeden milion bojovníků. Jakmile nastane mír, můžeme počítat se statisíci bývalých vojáků, kteří se vydají do Evropy,“ řekl Tsahkna portálu The Telegraph.
Tito lidé podle něho nepřicházejí s úmyslem vést běžný civilní život. „Určitě nepřijdou s dobrými plány, aby si vydělávali a platili daně. Přijdou se skutečně špatnými úmysly,“ řekl a upozornil, že ruské tajné služby už nyní řídí útoky na evropské společnosti pomocí nasazených lidí a sítí.
Evropské země zaznamenaly od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 prudký nárůst sabotáží napojených na Moskvu, včetně žhářských útoků a poškozování infrastruktury. Tsahkna varuje, že příměří by Rusku uvolnilo ruce k dalším takovým operacím a umožnilo mu přesunout pozornost z otevřené války na destabilizaci Evropy zevnitř.
„Pro takovou misi se hodí dokonale,“ řekl Tsahkna o bývalých vojácích naverbovaných z věznic. „Mají velmi špatnou minulost a i psychicky jsou narušení… zabíjeli, znásilňovali. To představuje velmi náhlé a vážné ohrožení evropské bezpečnosti,“ konstatoval šéf estonské diplomacie.
Podle estonských zpravodajců Rusko přímo z trestaneckých kolonií naverbovalo až 180 tisíc odsouzených.
Tsahkna proto navrhl plošný zákaz vstupu bývalých ruských bojovníků do schengenského prostoru a omezení pracovních víz i pobytových povolení. Estonsko už stovkám takových lidí vstup zakázalo a sdílí informace s partnery. „Jako NATO přesně víme, jak bojovat s ruskou armádou. Tohle je ale nebezpečnější. A musíme jednat hned,“ varoval estonský ministr.