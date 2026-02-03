Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Autor:
  16:24
Rusko se chystá po uzavření příměří na Ukrajině vyslat do evropských zemí statisíce bývalých vojáků, aby prostřednictvím sabotáží a hybridních útoků destabilizovali kontinent. Uvedl to estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna, který vyzval Evropskou unii a Velkou Británii k zákazu jejich vstupu.
Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města...

Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města Sivers’k na východní Ukrajině. (5. prosince 2025) | foto: Sergey Bobylev / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna při příjezdu na zasedání ministrů...
Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Estonští vojáci instalují ostnatý drát na hranice s Ruskem u vesnice Meremäe....
33 fotografií

Estonské bezpečnostní služby analyzují, jak by šéf Kremlu Vladimir Putin mohl po zastavení bojů na Ukrajině naložit s bývalými vojáky. Moskva je podle Tsahkny doma nedokáže ani nechce integrovat a místo toho je připravuje k tajným operacím namířeným proti evropské stabilitě.

„V Rusku máme v tuto chvíli téměř jeden milion bojovníků. Jakmile nastane mír, můžeme počítat se statisíci bývalých vojáků, kteří se vydají do Evropy,“ řekl Tsahkna portálu The Telegraph.

Co Rusko udělá s vojáky po válce? Hrozba pro Evropu potrvá, varuje německý ministr

Tito lidé podle něho nepřicházejí s úmyslem vést běžný civilní život. „Určitě nepřijdou s dobrými plány, aby si vydělávali a platili daně. Přijdou se skutečně špatnými úmysly,“ řekl a upozornil, že ruské tajné služby už nyní řídí útoky na evropské společnosti pomocí nasazených lidí a sítí.

Evropské země zaznamenaly od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 prudký nárůst sabotáží napojených na Moskvu, včetně žhářských útoků a poškozování infrastruktury. Tsahkna varuje, že příměří by Rusku uvolnilo ruce k dalším takovým operacím a umožnilo mu přesunout pozornost z otevřené války na destabilizaci Evropy zevnitř.

Pobaltí se připravuje na ruskou invazi. Plánuje evakuace stovek tisíc lidí

„Pro takovou misi se hodí dokonale,“ řekl Tsahkna o bývalých vojácích naverbovaných z věznic. „Mají velmi špatnou minulost a i psychicky jsou narušení… zabíjeli, znásilňovali. To představuje velmi náhlé a vážné ohrožení evropské bezpečnosti,“ konstatoval šéf estonské diplomacie.

Podle estonských zpravodajců Rusko přímo z trestaneckých kolonií naverbovalo až 180 tisíc odsouzených.

Tsahkna proto navrhl plošný zákaz vstupu bývalých ruských bojovníků do schengenského prostoru a omezení pracovních víz i pobytových povolení. Estonsko už stovkám takových lidí vstup zakázalo a sdílí informace s partnery. „Jako NATO přesně víme, jak bojovat s ruskou armádou. Tohle je ale nebezpečnější. A musíme jednat hned,“ varoval estonský ministr.

Vstoupit do diskuse (75 příspěvků)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:07

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

3. února 2026  16:54

Salviniho Liga hraje o přežití, radikální generál odchází a chce vést krajní pravici

Roberto Vannacci po boku šéfa strany Liga Mattea Salviniho. (31. května 2025)

Italská vládní strana Liga nacionalisty Mattea Salviniho prochází největší existenční krizi za poslední roky. Její nejvýraznější postava posledních měsíců, kontroverzní generál a europoslanec Roberto...

3. února 2026  16:52

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

3. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:28

Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města...

Rusko se chystá po uzavření příměří na Ukrajině vyslat do evropských zemí statisíce bývalých vojáků, aby prostřednictvím sabotáží a hybridních útoků destabilizovali kontinent. Uvedl to estonský...

3. února 2026  16:24

Opozice chtěla propírat Macinkovy SMS, politici koalice ji nepouštějí ke slovu

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Pětice opozičních stran vyvolala mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž chce vyslovit vládě nedůvěru, ale zatím se, až na předsedu ODS Martina Kupku, nedostala ke slovu. Zato hodinu mluvil premiér Andrej...

3. února 2026  14:58,  aktualizováno  16:22

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

3. února 2026  16:14

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Nový ruský velvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev v úterý předal prezidentovi Peteru Pellegrinimu své pověřovací listiny. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) v reakci kritizovalo...

3. února 2026  16:10

Pro lékaře máme nabídku, říká vedení nemocnice. V jeden den tu zemřely dvě děti

Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí...

Dva lékaři, kteří byli po úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici dočasně postaveni mimo službu, se budou moci vrátit do klinické praxe. Rozhodlo o tom představenstvo společnosti Krajská...

3. února 2026  15:55

Indie si oddychla. Nové podmínky obchodování s USA pocítí téměř okamžitě

Vůdci Národní demokratické aliance (NDA) a vládní strany Bharatiya Janata Party...

Americký prezident Donald Trump a indický premiér Narendra Módí našli po několika měsících společnou řeč. Dohodli na se nových obchodních podmínkách vedoucích k výraznému snížení cel. Experti soudí,...

3. února 2026  15:45

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

3. února 2026  15:37

Středočeská policie pátrá po seniorovi s chodítkem, odešel z nemocnice bez léků

Policie vyhlásila pátrání po pohřešovaném Rudolfovi G.

Středočeská policie pátrá od úterního rána po pětasedmdesátiletém Rudolfu Gálovi, který odešel z nemocnice v Měšicích u Prahy a nemá u sebe léky a inzulin. Jeho zdravotní stav se proto může zhoršit.

3. února 2026  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.